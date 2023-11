Det var store forventninger til Skistad i forkant. Hun vant alle de fire verdenscuprennene i sprint etter VM i mars, men i den nasjonale åpningen på Beitostølen måtte hun se seg slått i sprintkvalifiseringen av Gulbrandsen.

Etter å ha kjempet med Gulbrandsen og Lotta Udnes Weng (27) opp den siste bakken, var Skistad sterkest. Weng ble nummer to i mål, men ble senere diskvalifisert for skøyting inn mot oppløpet.

– Det er ikke noen tvil om at jeg skøyter. Da jeg ser det i ettertid, skjønner jeg ikke at det er meg, innrømmer Udnes Weng overfor NRK.

– Det gikk som man hadde håpet. Det var godt, sier Skistad til VG.

Hennes personlige trener, Lage Sofienlund, roser Konnerud-løperen.

– Hun er en konkurransemaskin, sier han til VG.

– Jeg tror hun hadde god kontroll i dag. Hun ser solid ut. Det er godt å se at hun er i bra form, sier landslagstrener Sjur Ole Svarstad til VG om løperen som har valgt å ikke være en del av landslaget.

TØFF KONKURRANSE: Ingrid Andréa Gulbrandsen satte press på Kristine Stavås Skistad, som vant sprinten foran Lotta Udnes Weng og førstnevnte. Foto: Geir Olsen / NTB

På herresiden var Erik Valnes sterkest. Han spurtslo Ansgar Evensen som ga mannen fra Sørreisa kamp til døren.

– Det var solid, sier Valnes til VG.

Johannes Høsflot Klæbo sto over konkurransen på grunn av coronasykdom. Valnes er usikker på om dagsformen ville vært god nok til å ta sprintfenomenet hvis han hadde vært til stede.

– Det var bra i dag, men det var en kamp for meg. Johannes hadde måttet jobbe for det i dag, men jeg ser for meg at han hadde vært helt i nærheten av meg. Man må ikke glemme at han er et unikum, tidenes beste sprinter, som jeg er opp imot.

Fredag 17. november 2023 kan samtidig være dagen Ingrid Andréa Gulbrandsen slo gjennom for alvor som langrennsløper. 23-åringen, som representerer Bardufoss og Omegn IL og til vanlig er en del av Team Elon Nord-Norge, viste et uventet høyt nivå.

– Akkurat nå er det bare veldig mye følelser. Det er veldig artig. Jeg har ventet noen år på den skikkelige prestasjonen. Jeg føler at den kom i dag, sier Gulbrandsen til VG.

PRESENTERTE SEG: Ingrid Andréa Gulbrandsen smilte etter en råsterk prestasjon. Foto: Geir Olsen / NTB

– Hva har du gjort for å komme opp i norgestoppen og da også verdenstoppen?

– Jeg har fått trent bra og hatt mer kontinuitet i treningen enn de to foregående årene, da jeg var skadet. Så har jeg hatt veldig god nytte av å være på lag med Anna (Svendsen).

– Det er et skremmeskudd. Jeg vet ikke så mye om henne. Hun får sikkert gå verdenscup nå, sier Emil Iversen til VG.

Nordlendingen har gått to verdenscuprenn i karrieren, begge i Drammen. I 2022 røk Gulbrandsen ut i kvalifiseringen. I mars i år ble hun nummer 20.

VISTE SEG FREM: Ingrid Andréa Gulbrandsen i sporet på Beitostølen fredag. Foto: Geir Olsen / NTB

På Beitostølen var Gulbrandsen uhyre sterk, vant prologen overlegent og parkerte blant annet Lotta Udnes Weng og Mathilde Myhrvold i semifinalen.

– Jeg tenkte at: «Her har vi en ny som kommer.» Det er veldig kjekt å se, sier landslagstrener Svarstad til NRK etter å ha sett prologen.

– Hun leverer en kjempegod søknad. Hun hadde en fantastisk prolog, så er det artig å se at hun holder helt inn og gjør en fantastisk god jobb i finalen også, sier landslagstreneren til VG.

– Dette er jo et lite sjokk. Dette var sensasjonelt bra, sa NRK-kommentator Jann Post.

– Kan denne tiden stemme? utbrøt Torgeir Bjørn på direkten.

Slik endte sprintfinalen for damer:

1. Stavås Skistad (NOR) 2:56.00

2. Gulbrandsen (NOR) +0,39

3. Svendsen (NOR) +0,73

4. Quintin (FRA) +4,47

5. Myhrvold (NOR) +4,84

6. L. Udnes Weng (NOR) (plassert sist etter diskvalifikasjon)

Tiril Udnes Weng, som vant verdenscupen sammenlagt sist sesong, sto over Beitostølen på grunn av coronasykdom.

Slik endte sprintfinalen for herrer: