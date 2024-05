– Hva er det han gjør der?! spør Roy Keane på Sky Sports.

Casemiro vant hele fem Champions League-trofeer i Real Madrid, men nå sliter han stort i Manchester United.

Han er omskolert til midtstopper for anledningen, nok en konsekvens av Uniteds omfattende skadekrise.

Arsenal tok ledelsen da Casemiro på ingen måte løp opp i banen, som gjorde at Kai Havertz ble spilt onside og han kunne servere Leandro Trossard.

Se scoringen øverst i saken.

NEI, NEI, NEI: Casemiro opphevet offsiden som gjorde at Arsenal kunne ta ledelsen. Foto: PETER POWELL / EPA / NTB

Det holdt for «The Gunners», som presser Manchester City helt til døren i tittelkappløpet. Martin Ødegaard og co. hadde ikke en topp dag, men det holdt likevel, de er med.

I styrtregnet som plutselig ankom Manchester feiret de med sine mange tilreisende.

Brasilianeren Casemiro fikk på sin side gjennomgå for sin svake opptreden.

– Brasilianerens nedtur har vært åpenbar for alle som ser, skriver Daniel Taylor i The Athletic.

– Ikke en spiller Manchester United kan ha neste sesong, skriver Samuel Luckhurst fra lokalavisen Manchester Evening News.

I avisens spillerbørs skriver han at Casemiro spilte gåfotball før scoringen.

Så omfattende er skadekrisen at klubben er kommet i en posisjon der Sofyan Amrabat, Casemiro og Jonny Evans danner lagets defensive sentrallinje.

Mot et titteljagende Arsenal, historisk sett en av deres største rivaler.

– Dette er et av de verste lagene i Manchester Uniteds historie, meldte Robbie Savage på BBC.

Han tar ikke feil, heller – i alle fall i nyere tid. United styrer mot sin svakeste sesong i Premier League noensinne, etter omleggingen i 1992. 14 tap i ligaen alene, de er nå på åttendeplass.

Arsenal på sin side visste at kun seier var godt nok for å legge press på Manchester City, som på sin side spiller en avgjørende hengekamp borte mot Tottenham tirsdag kveld.

City vinner Premier League-tittelen om de vinner sine to gjenværende kamper, men det kunne vært over om ikke Arsenal vant på Old Trafford.

Nå blir det et tittelrace som går helt inn til siste dag, neste søndag klokken 17.00.