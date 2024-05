Han dømte da Fredrikstad slo Brann 2–0 borte i bergensernes hjemmeåpning. Den gang fikk Fredrikstad hard kritikk for drøying av tid.

Etter Fredrikstads storseier mot Lillestrøm mandag - under kampledelse av Ola Hobber Nilsen - ble dette igjen et tema ettersom Philip Aukland fikk gult kort for drøying underveis i kampen.

Fredrikstad-trener Mikkjal Thomassen hevder Ola Hobber Nilsen er forutinntatt før kampene om at østfoldingene drøyer.

– Jeg synes det er veldig tydelig at de er ute etter oss fra første sekund. Jeg har ikke ville prate om det, men nå må jeg si det. Det er ikke ok, sier Thomassen til Fredriksstad Blad.

Han kaller det kritikkverdig og reagerte på at Ola Hobber Nilsen uttalte seg i media etter den kontroverssiele Brann-kampen.

– Jeg opplever det som at det er forutinntatt. Det vil jeg ikke finne meg i.

Ola Hobber Nilsen Foto: Ole Martin Wold / NTB

Ola Hobber Nilsen gir klart svar overfor Fredriksstad Blad.

– Fredrikstad må ikke ta en offerrolle hvor alle er i mot dem. Der tenker jeg de må skjerpe seg litt faktisk, sier Hobber Nilsen.

Han avviser at han er forutinntatt - og sier «hver kamp starter med blanke ark».

Uansett, akkurat nå er Fredrikstad det store formlaget i Eliteserien. Julius Magnusson og en straffescoring fra Oscar Aga ble avgjørende da de tok nok en sterk seier på Åråsen. Sondre Sørløkk headet inn det tredje på overtid.

– Fy faen, så deilig. Helt sykt, sier Sondre Sørløkk til TV 2.

Det første kom rett før pause. Et langt innkast ble stusset bakover i feltet. Alle i gult hadde flyttet seg i motsatt retning, noe som ga Julius Magnusson strålende arbeidsforhold.

Han fikk satt foten på ballen og 1–0 til Fredrikstad.

Foto: Thomas Andersen / NTB

Da hadde Eric Kitolano hatt en kjempesjanse for LSK, men Jonathan Fischer leverte en fantastisk redning.

LSK ble lidende av skadetrøbbel. Thomas Lehne Olsen kom aldri ut til andre omgang, mens Kitolano måtte gi seg kort tid etter hvilen. 17 år gamle Alexander Røssing kom inn til sin debut.

Likevel var dette FFKs kveld. Noen minutter før slutt fikk bortelaget straffe etter at Sondre Sørløkk ble felt. Oscar Aga gjorde ingen feil. Fredrikstad setter press på de andre topplagene i Eliteserien.

