Det bekrefter klubben på X/Twitter.

Da Bonsaksen valgte å returnere til Norge etter spill i utlandet, trodde nok de fleste at han skulle gjøre comeback i Vålerenga. Men Bonsaksen følte seg mer ønsket av Frisk Asker og signerte for dem.

Bonsaksen var åpen for en VIF-retur i et intervju med TV 2 for tre måneder siden.

– Ingenting er umulig. Det er som sist da jeg skulle hjem, ingen dører er stengt. Vi får se hva som skjer, sa 37-åringen.