TV 2 har kjøpt norsk fotball fram til 2028. De betaler 750 mill. kroner i året for rettighetene. Avtalen gjelder fra 2023 til 2028 og ble inngått i desember 2020.

– Mye har skjedd i mediemarkedet siden den gang, sier Klaveness til VG.

– Verdiene på fotballrettighetene har for første gang stoppet opp. Champions League har gått betydelig ned fra forrige runde, fortsetter presidenten i Norges Fotballforbund.

– Vi kan ikke regne med eller tro at dette ikke gjelder for norsk fotball. Og selv om avtalen med TV 2 varer helt til 2028, så starter forberedelsene til en ny avtale allerede nå.

– Er du bekymret?

– Vi kan ikke være naive i Norge og tenke at dette ikke påvirker oss. Så vi har nødt til å forberede oss godt, for dette er den viktigste og største inntekten til norsk fotball. Så det er noe vi har høy beredskap for.

Lise Klaveness forteller at hun tok opp dette allerede i sin tale til fotballtinget i 2024.

– TV2 gjør jo en fantastisk viktig og god jobb, men vi ønsker mest mulig konkurranse ved neste korsvei. Vi ønsker at produktet skal stige i verdi, men det er ikke det som er trenden i Europa nå, verken på Champions League eller landslagsrettigheter eller klubberettigheter. Så det er selvfølgelig en bekymring.

Branns Bård Finne intervjues av TV 2-reporter Jon Hartvig Børrestad. Foto: Bjørnar Morønning / NTB

Samtidig som stadig færre ser lineært TV, mener Klaveness at de må se på nye muligheter for å hente penger:

– Hvordan forholder vi oss til dataene som kommer ut av kampene? Data har en enorm potensiell verdi. Jeg tror det ligger veldig mye her, og vi må sette oss i førersetet av prosessene.

– Du tenker til den enkelte fotballinteresserte?

– Ja, det handler om å finne nye verdier i selve rettighetene. Det er rimelig å tenke at kampdata blir viktigere og viktigere fremover - når du ser hvordan samfunnet utvikler seg, hvordan vi jobber med innsikt og data.

– Det skal bli vanskelig å få prisøkning på sportsrettigheter i den nære fremtid. Lasse Gimnes, medieekspert GimCom

Medieeksperten Lasse Gimnes i GimCom AS mener at fotballpresidenten gjør rett i å tenke at det kanskje ikke blir like lukrativt med TV-rettigheter i fremtiden:

– Mange norske og nordiske medieselskaper sliter med lønnsomheten – og det får fort konsekvenser for budrundene og betalingsviljen for innhold, fotball inkludert, sier Gimnes til VG.

– Viaplay sliter med enorme underskudd, Discovery har hatt sine problemer og TV 2 leverer heller ikke imponerende resultater. Dette er dårlige nyheter for dem som skal selge sportsrettigheter.

Gimnes sier at mediene lever først og fremst av inntekter fra abonnementer og reklame, og at det ikke er positivt:

– Når reklamemarkedet i Norge ifølge Mediebyråforeningens tall faller med rundt fem prosent i første kvartal 2024 og flere medieaktører opplever at abonnementsmarkedet stagnerer – ja, da er det alvor for norske medier.

– Når vi i tillegg vet at mange tyvtitter på såkalt premium sport, så gjør det ikke saken særlig bedre for dem som skal selge sportsrettigheter. Det skal bli vanskelig å få prisøkning på sportsrettigheter i den nære fremtid, mener Lasse Gimnes.

– Men er det ikke noe positivt?

– Jo! Det positive for dem som skal selge fotball, er at aktører som Amazon og Disney begynner å melde seg på i kampen om sportsrettigheter i Norden. At Viaplay solgte Premier League-kamper til Amazon i Sverige og Danmark er interessant. At Disney også har kjøpt Europa League og Conference League i markedene i Sverige og Danmark er også interessant. Det er klart at dette er aktører som kan være gunstig for Norges Fotballforbund og Norsk Toppfotball å ha med i budrunder.