– Jeg mottok mye stygt. At de ville brenne ned treningsleiren, brenne ned investeringene jeg har gjort i byen, huset mitt, brenne ned familien min, sier den dobbelte OL-mesteren Eliud Kipchoge til BBC Africa.

Det hele startet etter det tragiske dødsfallet til den kenyanske maratonløperen Kelvin Kiptum i februar. Kiptum omkom i en bilulykke, bare noen få måneder etter å ha satt verdensrekord på maraton.

Han var regnet som den nye, store løpestjernen – og dermed også som den største konkurrenten til Kipchoge, som i 2019 ble den første til å løpe et maraton på under to timer.

OMKOM: Kelvin Kiptum ble bare 24 år. Her krysser han mållinjen som førstemann under London maraton i 2023. Foto: JUSTIN TALLIS / AFP / NTB

Etter konkurrentens dødsfall i vinter oppdaget Kipchoge at ukjente personer anklaget ham for å være involvert i det som skjedde.

– Jeg ble sjokkert over at mennesker på sosiale medier sa «Eliud er involvert i dødsfallet til denne gutten», sier 39-åringen.

– Det er ikke sant, men det er slik verden er, legger han til.

Han sier at dødsfallet tvert imot var «den verste nyheten han har fått noensinne».

Men netthetsen etterpå ble så massiv, og truslene så store, at han begynte å bli redd for om noe faktisk kunne skje med ham selv eller familien.

– Jeg har ikke makt til å gå til politiet og si at livet mitt er i fare. Så jeg sa til familien min at de måtte være ekstra forsiktige og på vakt.

I intervjuet beskriver han hvordan frykten og hetsen har påvirket hele familien hans.

– Det er tøft for guttene mine å få høre «faren din har drept noen».

ENER: Kipchoge vant sitt andre OL-gull på maraton under lekene i Tokyo i 2020. Foto: Eugene Hoshiko / AP / NTB

Kipchoge sier alle kommentarene på sosiale medier har gjort at han har slitt med å sove og prestere. Han har likevel valgt å ikke stenge sosiale medier-kontoene sine.

– Det som har skjedd, gjør at jeg ikke lenger stoler på noen. Ikke engang min egen skygge vil jeg stole på nå.

– Disse ansiktsløse menneskene poster fryktelige ting og er virkelig farlige.

Veteranen satser imidlertid videre og vil prøve å ta enda et OL-gull på maraton under sommerens leker i Paris. Der skulle duellen mot Kiptum ha vært et av de store høydepunktene.