Forslaget har blitt formelt sendt til Premier League, noe som gjør at det skal stemmes over på det årlige møtet i Harrogate 6. juni.

– Det er ikke meningen å plassere noe skyld. Alle ønsker det beste for fotballen, men etter fem sesonger med VAR i Premier League, er det på tide med en konstruktiv og kritisk debatt om VARs fremtid, sier klubben i en uttalelse gjengitt av The Athletic.

Wolves trenger at 14 av 20 klubber støtter forslaget for at VAR skal bli fjernet i Premier League.

– Vår mening er at vi betaler en for høy pris for en ørliten økning korrekte avgjørelser. Dette går imot spillets ånd, og som et resultat av det ønsker vi det fjernet fra og med 2024/25-sesongen.

I oktober gikk det galt i VAR-bussen:

En talsperson i Premier League bekrefter til The Athletic at en avstemming på generalforsamlingen neste måned.

– Klubber står fritt til å fremme forslag på det årlige klubbmøtet, og vi erkjenner bekymringene og problemene knyttet til bruken av VAR.

Bør Premier League fjerne VAR? Ja Nei Usikker

Ifølge ESPN er Wolverhampton den klubben som har fått flest VAR-avgjørelser imot seg denne sesongen.

Også i Norge raser VAR-debatten. Denne vinteren har flere klubber tatt til orde for å fjerne VAR i norsk fotball.