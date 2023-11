Det tilsvarer over 8,1 millioner norske kroner.

Den 19 år gamle franske basketstjernens første kamptrøye for San Antionio Spurs ble solgt via auksjonshuset Sotheby’s forrige uke, skriver kjendisnettstedet TMZ.

På forhånd var det ventet at prisen ville lande på rundt 100.000 dollar.

Ifølge USA Today skal trøyen være en av de dyreste som er solgt i nyere tid.

Det skal også være første gang en såpass fersk stjernes første kamp-trøye selges for en så høy sum. Trøyen ble nemlig brukt så sent som 25. oktober i år, da Victor Wembanyama spilte sin første sesong-debut for San Antonio Spurs mot Dallas Mavericks.

Auksjonshuset Sotheby’s kunngjorde tidligere i november at de har inngått et samarbeid med den amerikanske basketligaen NBA, og at klær og utstyr som er brukt av spillerne under kamper nå vil bli solgt via dem.