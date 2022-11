Mellembygd IL vant kretsmesterskapet, men er likevel usikker på veien videre: – Vi har vel ikke bestemt oss enda

Mellembygd trengte bare å vinne over Hamna 2 lørdag formiddag for å vinne kretsmesterskapet i 6. divisjon. Det gjorde de på enkelt vis med en 5–2 seier over Hamna på Fløya Arena — spillerne kunne dermed løfte pokalen som et synlig bevis på at de er kretsmestere i 2022. Likevel er fremtiden enda i det blå — klubben har ikke bestemt seg for om de skal takke ja til plassen i 5. divisjon til neste år.