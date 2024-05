I en debatt på TV 2 Nyhetskanalen onsdag, fortalte han følgende etter å ha lest historien om Christoffer på ni år som ikke får spille med klassekompisene:

– Det er helt jævlig. Det er hjerteskjærende, sier Aslak Eriksrud.

TV 2-kommentatoren forteller at han har bodd på Løren i 16 år, har tidligere trent datteren sin i nettopp Hasle-Løren, og at han nå er trener for sønnen på ti år i samme klubb.

Han påpeker at de er en breddeklubb i en av fire bydeler i Groruddalen og at bydelen har en rekke utfordringer.

– Ikke minst inkludering, som står høyt på dagsorden når politikerne har festtaler. Men det å få ungene med er inkludering i praksis. Det handler om mer enn å dyrke frem gode spillere, den neste Ødegaard eller Haaland.

Eriksrud ramset opp en rekke faktorer som vennskap, sosial kompetanse, språk og integrering der fotballen som arena spiller en viktig rolle.

– At dette har blitt satset så lite på av norske politikere, det må jeg si ... I 16 år har jeg holdt kjeft offentlig om dette, fordi jeg har den rollen jeg har. Men nå er det på tide å få gjort noe med dette.

TV 2-debatten onsdag kommer etter VGs artikkelserie om den delte fotballbyen, som tar for seg de store forskjellene i Oslo-fotballen.

Tirsdag var Løren-området tema. Der har befolkningen tidoblet seg de siste 24 årene.

Idrettskretsen og idrettslaget har i ti år advart og bedt om mer areal til fotballen. Men fortsatt er det like få fotballbaner der.

Derfor har det vært det inntaksstopp i klubben på flere årskull i både 2023 og 2024.

Det hører med til historien at lokalbefolkningen hadde ett siste håp. Bama-tomten ligger rett ved Hasle-Lørens anlegg. Det var den siste store sentrale kommunale tomten på over 80.000 kvadratmeter. Men i fjor sommer vedtok bystyret en reguleringsplan for denne tomten uten en ny bane.

Eriksrud forteller i programmet at han har opplevd inntaksstoppen på kroppen. Kompiser av sønnen hans er blant dem som har fått et nei til å bli med på den organiserte aktiviteten.

TV 2-kommentatoren rister på hodet av hvordan boligutbyggingen i området har pågått uten nytt areal til idrett for barn og unge, og sier at han «er veldig skuffet over de to forrige byrådene».

Eriksrud vil imidlertid «la det nye byrådet som har sittet siden høsten 2023 få en sjanse».

I samme debatt satt KrF-leder Olaug Bollestad. Hun reagerte også sterkt og mener at man må ta med grønt- og fritidsområder i arealplanlegging for å inkludere barn.

– Det handler om forebygging, tilhørighet, fellesskap, sosial kompetanse, det å være på like fot. Det skaper ikke utenforskap. Men han ene som må stå på utsiden, da skapes utenforskap. Og så lurer vi på hvorfor det blir masse aggresjon, hvorfor folk bruker nevene i stedet for å bruke føttene og spille fotball? spør hun.

– Vi må tenke at det skal være fotball-løkker, fotballbinger, turområder i alle planverk i tettbebyggelsen. Det skulle bare mangle. Jeg blir helt fyrt opp her på vegne av norske unger, kjenner jeg, sier Bollestad.

SVARTE PÅ KNALLHARD KRITIKK: Byråd for kultur og næring i Oslo, Anita Leirvik North (H), her avbildet i forbindelse med en VG-reportasje i november 2023. Foto: Frode Hansen / VG

Invitert til debatten var også Høyre-byråd for kultur og næring, Anita Leirvik North.

Hun fortalte til VG tirsdag at de var i gang med å finne en splitter ny tomt til Løren/Økern-området. Det er riktignok noe de skulle ha funnet i desember.

Til TV 2 er North onsdag litt mer konkret: Hun forteller at de nå ser på syv forskjellige tomter som kan bli mulige baner for Løren og som de har satt av penger til i budsjettet.

Eriksrud påpeker at Bama-tomten egentlig var en «gulltomt» og et sted kommunen hadde alle muligheter til å sørge for ny fotballbane. Han viser til at det er et sted de fleste barn og unge kunne gått eller syklet til.

– Jeg er opptatt av de viktigste her, de aller yngste. Jeg er enig i at de minste barna skal komme seg til disse anleggene, sier byråd North.

Til opplysning og for ordens skyld: TV 2-kommentator Aslak Eriksrud er gift med VG-journalist Therese Ridar.