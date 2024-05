– Jeg er ekstremt overrasket og opprørt over at FA har bestemt seg for å sikte meg. Jeg har samarbeidet i ni måneder med etterforskningen og gitt all informasjon jeg kan, sier Paquetá i en pressemelding.

Det siste året har 26-åringen fra Brasil vært knyttet til en overgang til Manchester City. Nå opplyser det engelske fotballforbundet (FA) at West Ham-spilleren er siktet for fire regelbrudd i kamper fra november 2022 til august 2023.

«Det hevdes at han prøvde å (...) bevisst pådra seg et kort fra dommeren for å påvirke bettingmarkedet slik at en eller flere personer skulle tjene på gambling,» skriver FA i en uttalelse.

I fjor ble Brentford-spissen Ivan Toney utestengt i åtte måneder for brudd på FAs bettingreglement.

Paquetá står med 15 gule kort på 59 kamper i Premier League etter overgangen fra franske Lyon til West Ham sommeren 2022.

Den offensive midtbanespilleren har samtidig produsert åtte scoringer og ni målgivende pasninger. Paquetá er i tillegg siktet for ytterligere to regelbrudd som ikke handler om kampsituasjoner.

26-åringen har frist til 3. juni med å formelt respondere på anklagene.

– Jeg benekter alle anklager fullstendig og jeg vil kjempe med alt jeg har for å renvaske navnet mitt, sier West Ham-stjernen.

I fjor sommer skal West Ham og Manchester City ha vært enige om en overgang verdt 80 millioner pund for den teknisk briljante midtbanespilleren. City trakk seg ut av handelen da FAs etterforskning ble kjent, men skal ha fulgt saken nøye.

– Det har jo vært en mistanke rundt ham lenge. Dette kan få konsekvenser for interessen fra de andre store klubbene. Så må man avvente og se hvordan saken ender. Man er ikke dømt før man er dømt, sier Viaplay-ekspert Nils Johan Semb til VG.

– Det er en veldig god fotballspiller, så jeg forstår at det er interesse for ham. Men så lenge du har den mistanken hengende over deg, vil jeg bli overrasket hvis en av de store klubbene går for ham før saken er avgjort.