Avgjørelsen skal ha kommet etter Wells Fargo Championship forrige uke, hvor Hovland endte på 24. plass, ifølge kanalen.

Mayo overtar da for Dana Dahlquist som Hovlands svingtrener.

Hovland avsluttet samarbeidet med Mayo så sent som i januar, men nå skal de to altså ha bestemt seg for å samarbeide igjen.