Det er Daily Mail som siterer kilder på dette.

Tom Lockey ble liggende livløs på banen, men skal nå være i stabil tilstand.

Kampen ble avbrutt etter 58 minutter på stillingen 1–1.

– Vårt medisinske team har bekreftet at kapteinen opplevde en hjertestans på banen, men var ved bevissthet da han ble båret av banen. Han fikk behandling inne på stadion, og vi er takknemlige for den medisinske hjelpen fra begge lag, skrev Luton på sin X-konto.

Daily Mail skriver at Premier Leagues reglement sier at kampen skal spilles på nytt i sin helhet, og at det er dette som vil bli fulgt i dette tilfellet.