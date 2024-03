Den gamle keeperhelten talte RBK-styrets sak sammen med medstyremedlem Tore Reginiussen:

– Det er en veldig vanskelig sak. Det er ikke to VAR-tilhengere som står her, sa en engasjert By Rise fra talerstolen.

VAR-debatten hadde kommet til Rosenborgs medlemmer torsdag, som skulle stemme for at Rosenborg aktivt skulle arbeide for å fjerne VAR.

– Jeg har forståelse for klubbens posisjon og forstår at måten oppleves som uvanlig detaljstyrende. Men for mange er dette en ekstraordinær sak. Det er viktig at styret forstår: VAR må ikke forbedres, VAR må fjernes! sa forslagsstiller Ole Christian Gullvåg.

489 stemte for å avvikle VAR. 187 stemte imot. Stemmene ble lest opp til enorm applaus fra salen.

Hele forslaget Vis mer ↓ Rosenborg Ballklub er imot innføringen av VAR.

Rosenborg Ballklub skal aktivt arbeide for å fjerne VAR fra norsk fotball omgående.

Rosenborg Ballklub skal samarbeide med andre klubber og organisasjoner som klubbens representanter møter i prosessen med å avvikle VAR.

Rosenborg Ballklub skal aktivt fremme forslag om avvikling av VAR, og forplikte klubbens representanter til å stemme for andres forslag om å avvikle VAR i norsk fotball. Styret hadde derimot følgende forslag: Rosenborg skal være en aktiv og kritisk klubb som bidrar til å kvalitetssikre og stille de rette spørsmålene i videreutviklingen av VAR i Norge. RBK skal være en sterk stemme på vegne av klubbens publikum og supportere

– Talelista begynner å bli lang, var meldingen fra ordstyrer etter at et par stykker hadde snakket sin side i VAR-saken.

Styremedlem By Rise argumenterte med at det ville bli vanskelig å «sette tannkremen tilbake på tuben». Forslagsstiller Gullvåg svarte:

– For oss oppleves det som at noen har sprøytet tannkrem på stua midt under fredagstacoen. Vi har ikke bedt om det, vil ikke ha det.

VGs VAR-ometer: Slik stemmer klubbene om videodømming

Ola By Rise har tidligere vært ute på Twitter og vært kritisk til VAR. Han innrømmet også sin tvil rundt temaet.

– Det er vanskelig å stå her. Man må ikke stå hver kamp på Øvre Øst for å reagere på hvordan VAR praktiseres i dag. Så er det ikke sikkert den blir god nok. Involveringen av supporterne burde definitivt blitt bedre. Men det er ikke sikkert det er verktøyet som er problemet, men gjennomføringen, sa By Rise.

Han og Reginiussen listet opp både negative og positive sider ved VAR, og pekte som flere andre klubber på det potensielle økonomiske tapet ved å fjerne VAR.

Styret argumenterte for at Rosenborg skulle være en kritisk meningsbærer rundt videodømming. Et titalls medlemmer tok ordet og sa seg svært uenige, og til slutt var det forslaget fra medlemmene som vant frem.

RBK-medlem Emil Almås var forslagsstiller sammen med Gullvårg. Han sier følgende til VG:

– Det vi har fått til i norsk toppfotball de siste dagene er en seier for fotballen og en seier for medlemsdemokratiet. Ved å takke nei til VAR, har norske supportere startet et jordskred, som kommer til å rase gjennom fotballeuropa i årene som kommer! Den dagen VAR er historie, skal jeg med stolthet si at jeg, og mange andre norske fotballsupportere var med på å trille de første steinene nedover dalsiden, sier Almås.