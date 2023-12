– Etter hvert ble det en enkel avgjørelse. Jeg kunne ikke si nei, sier Høgmo til VG.

Etter to og et halvt år i Häcken tar han i januar tar over som manager i Urawa Red Diamonds som holder til i Tokyo.

Nordmannens navn sto øverst på blokken til en rekrutteringsansvarlig i Urawa Red Diamonds og Feyenoord.

– De hadde scoutet meg over en lang periode og sett på hvordan jeg tenker fotball, sjekket mitt lederskap og konkluderte med at de ville ha kontakt med meg. Jeg informerte Häcken om det, så gikk prosessen sin gang.

Per-Mathias Høgmo Vis mer ↓ Født: 1. desember 1959 # Har trent de norske A-landslagene for kvinner og menn # Har trent Tromsø, Moss, Rosenborg, Djurgården, Fredrikstad og Häcken # Hadde kontrakt med Häcken til 2024 med en klausul som gjorde at han kunne ta over Urawa Red Diamonds

Høgmo gjennomført en rekke digitale møter med klubbledelsen før han møtte teknisk direktør i Oslo. Deretter skrev han toårskontrakt med klubben.

– Når en av de største klubbene i Asia vil ha deg, en klubb med en arena i Tokyo som tar 60.000 tilskuere og som er regjerende Champions League-vinner i Asia, så tenker jeg at dette er en arena hvor jeg har lyst til å teste ut mine idéer og fotballfilosofi, sier Høgmo.

60.000 TILSKUERE: Urawa Red Diamonds holder til i Tokyo, er regjerende Champions League-vinner i Asia og har en stadion som tar 60.000 tilskuere. Foto: - / AFP / NTB

Han er rask med å presisere at han har hatt et fantastisk opphold i Häcken, klubben som han løftet til seriegull sist sesong.

– De to og en halv årene har vært en stor inspirasjon og glede. Det er et privilegium som trener å kunne forlate en klubb som står bedre rustet for framtiden enn noen gang.

Slik ble han hyllet etter seriegullet:

Om én måned reiser han til Tokyo - med kona Hildes velsignelse.

– Hun gikk fra å være litt skeptisk til å konkludere med at det er veldig spennende.

– Jeg hadde en god magefølelse som gikk over i en rasjonell vurdering. Dette har jeg lyst til. Jeg har snakket med kolleger som har jobbet i Japan og som ikke kan få fullrost landet. Stuart Baxter var trener i Japan i fem år og han sa bare at «dette må du si ja til for det er et fantastisk land, kultur og klubb». Janne Jönsson og også spillere som har vært der er entydig.

TIL JAPAN: Per Mathias Høgmo flytter på nyåret til Japan. Foto: Gisle Oddstad / VG

– Så da tror du ikke det kommer noen overraskelser?

– Jeg vet hva jeg går inn i. Det er en stor og veldrevet klubb.

Han skal ha med seg to trenere i sin nye jobb, men ønsker ikke å si hvem.

I Japan blir jobbspråket som i Häcken - på engelsk. I tillegg vil en tolk oversette til japansk.

– Det ble sagt at du var aktuell som landslagstrener for Sverige - sa du nei?

– Siden tilbudet fra Japan kom opp for en god stund siden så har det ikke vært noen problemstilling.

Urawa Red Diamonds er kvalifisert klubb-VM som spilles i Saudi-Arabia fra 12. til 22. desember. Japanerne møter meksikanske León i 2. runde 15. desember, og vinneren her møter Manchester City i semifinalen.

Polske Maciej Skorza leder Urawa i turneringen. Hans kontrakt går ut ved årsskiftet.

Klubben har Marius Høibråten i stallen, mens tidligere Bodø/Glimt-spiss Kasper Junker er på lån hos Nagoya Grampus.