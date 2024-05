Tyskeren har tidligere vært manager i Bayern München og landslagstrener for Tyskland.

De to spanske mediene Sport og Mundo Deportivo og tyske Sky melder torsdag at Barcelonas sportsdirektør Deco og hans assistent Bojan Krkic har hatt et telefonmøte med Flick.

Spanske medier hevder at Flick er den mektige Barcelona-presidenten Joan Laportas foretrukne kandidat.

Barcelona er nummer to på La Liga-tabellen, hele 12 poeng etter Real Madrid, som tar mesterskapet.

Mundo Deportivo hevder at Flick har sagt nei til å overta Chelsea, fordi han gjerne vil trener Barcelona.

Det har vært fram og tilbake om Xavis fremtid. Han meldte først at han ville gi seg etter denne sesongen, men for én måned siden kom nyheten om at han fortsetter fram til sommeren 2025.

Spanske medier antyder imidlertid at Xavi kommer til å lede sin siste Barcelona-kamp mot Sevilla til helgen.

Foruten Flick skal også Rafa Márquez fra andrelaget Barcelona Atlètic (nivå tre) være aktuell, ifølge flere medier.

Hansi Flick førte Bayern til to Bundesliga-titler og én Champions League-triumf.