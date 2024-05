Se løpet øverst i saken.

Det var full fart under friidrettsstevnet i Banska Bystrica i Slovakia fredag kveld. Og Iuel var rasket av alle på 400 meter hekk. Stevnet kan du se VG+ Sport.

Vinnertiden ble 55,47 sekunder. Det er et godt stykke bak OL-kravet på 54,85.

– Tiden var helt grei, men seier er viktig å ta med seg med tanke på rankingen, sier Iuel til VG.

Det er to måter 30-åringen kan komme til OL på individuelt: Ta OL-kravet eller fem gode løp innenfor rankingperioden. Hun har fortsatt mulighet til å klare fem gode løp med Bislett Games og EM.

– Det hadde vært deilig bare å sette OL-kravet, men jeg får spare den, sier Iuel med litt latter.

Stevnet kan du kose deg med på VG+ Sport her:

Uansett, seier smaker alltid godt for Tjalve-løperen.

– Utrolig deilig. Og det er ekstra viktig i en OL-sesong, siden jeg jakter rankingpoeng, sier Iuel til VG.

– Hva kan vi forvente av deg under Bislett Games nå?

– Der er det et tøffere felt. Jeg skal løpe mot jenter som er vant til å ta medalje. Jeg er underdog der og skal fokusere på eget løp, svarer Iuel.

Linda Olivieri fra Italia ble nummer to, 12 hundredeler bak. Iuel åpnet sterkt, men så fikk hun det litt og så stiv ut, men sluttspurten satt og det ble seier.

– Jeg kjente syre over siste hekken og fikk en kronglete landing. Målet var å holde italieneren bak meg, sier Iuel.

Iuel ble nordisk mester på 400 meter hekk forrige helg. Da løp hun på tiden 55,78 sekunder.

Iuel tok EM-kravet (55,70) under et stevne i Nairobi i Kenya for litt over en måned siden.

Da løp hun på tiden 54,89 – noe som bare var 21 hundredeler (54,68) bak hennes personlige rekord og fire hundredeler bak OL-kravet.

Konkurransen i Kenya var hennes første siden hun og tidligere alpinist Aksel Lund Svindal ble foreldre til sønnen Storm 1. september i fjor. Da hadde hun ikke konkurrert på halvannet år.

ALLEREDE OL-KLAR: Lakeri Ertzgaard (fra venstre), Amalie Iuel, Linn Oppegaard, Josefine Tomine Eriksen, Henriette Jæger og Elisabeth Slettum kvalifiserte seg til OL tidligere i mai. Foto: Privat

Iuel er allerede OL-klar etter at det norske stafettlaget løp inn til en femteplass under OL-kvaliken på Bahamas for nesten tre uker siden.

Tiden 3.26,88 var norsk rekord.

Line Kloster, Lakeri Ertzgaard, Josefine Tomine Eriksen, Elisabeth Slettum og Henriette Jæger utgjorde resten av det norske stafettlaget.