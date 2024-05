– Linjemannen sa til meg: «Sorry, jeg gjorde en feil». Men det gir meg ingenting. Jeg er ikke en slik type som ønsker å skylde på dommeren hverken for seier eller tap. Vi fortjente det ikke, ettersom de vant 2-1. Men en regel er en regel, sier Matthijs de Ligt til beIN Sports.

For dem som ikke fikk med seg onsdagens høydramatiske semifinale i den spanske hovedstaden er det på tide med et raskt tilbakeblikk.

KRAFTIGE REAKSJONER: Fra Bayern München-leiren i retning dommer Szymon Marciniak under onsdagens Champions League-semifinale. Foto: Manu Fernandez / AP / NTB

Det sto 2-1 til Real Madrid godt inn i overtiden da de Ligt satte ballen i mål til 2-2. En scoring som ville gitt ekstraomganger mellom de to gigantklubbene.

Men linjemannen hadde vinket for det han mente var en offside-situasjon i forkant.

Den så svært marginal ut.

Likevel valgte hoveddommer Szymon Marciniak å følge linjedommerens råd og blåse tidlig, før ballen lå i mål og viktigst for Bayern München-leiren: Før VAR-teamet hadde fått vurdert den.

– Hvis det er offside, så er det offside. Men vi har regler i fotball. De sier at hvis den offsiden ikke er klar, som den ikke var, så må du fortsette spillet, sier de Ligt og fortsetter:

– Å blåse slik han gjorde, i siste minutt, det er en enorm, enorm feil. Hvis du ikke sjekker, så kan du ikke vite.

Dermed var det Real Madrid som kunne feire avansement til finalen, der de møter Borussia Dortmund 1. juni.

Reaksjonene på banen like etter kampslutt var ikke til å misforstå. Bayern München følte seg snytt for en VAR-vurdering og i ytterste konsekvens en mulig utligning.

Raseriet fortsatte i mediene, intervjuer og pressekonferanser.

Tyske medier slår naturligvis opp situasjonen stort torsdag morgen.

«Skandalescener i det 104. minutt», skriver storavisen Bild. «En absolutt katastrofe», heter det i Kicker.

IKKE FORNØYD: Bayern München-trener Thomas Tuchel, her underveis i onsdagens Champions League-semifinale mot Real Madrid. Foto: Juan Medina / Reuters / NTB

Samme avis skriver at sportsdirektør i Bayern München, Max Eberl, hevder at dommer Marciniak tok ansvaret for feilen.

Bayern-manager Thomas Tuchel var naturligvis oppgitt han også. Det var hans siste mulighet til å vinne noe med klubben før han er ferdig etter sesongen.

– Det er snakk om en semifinale. Det er ikke øyeblikket for unnskyldninger. Det er virkelig ikke det. Det er ikke en anledning for klare regelbrudd og senere en unnskyldning. Vi må spille helt på grensen, lide, ikke gjøre feil.

– Men det må gjelde for dommerne på dette nivået også. Når du ikke leverer, så hjelper det ikke med en unnskyldning, selv om vi som idrettsfolk aksepterer det, sa han på pressekonferansen natt til torsdag.