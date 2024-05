Nå nevnes Ipswich-sjefen Kieran McKenna (38) i jakten på managere i flere toppklubber, senest Chelsea, der det tirsdag ble kjent at Mauricio Pochettino er ferdig etter et snaut år i jobben.

Kieran McKenna er fra før koblet til Brighton og Manchester United.

Han førte Ipswich til opprykk og ble tirsdag kveld kåret til årets manager i engelsk fotball av managerforeningen. Han ble tildelt «Sir Alex Ferguson Trophy».

– McKenna er en av de fremste kandidatene til å overta for Pochettino, skriver Guardian-journalist Jacob Steinberg.

En annen kjent fotballjournalist, Fabrizio Romano, mener også at McKenna står fram som en kandidat, sammen med danske Thomas Frank (Brentford) og tyske Seb Hoeness (Stuttgart).

Kieran McKenna er født i London, men vokste opp i Nord-Irland. Han spilte i Tottenham, men måtte legge opp i en alder av bare 22 år som følge av en hofteskade.

Han har fått mye ros for å ha ført Ipswich til Premier League i sin første sesong tilbake på nivå to. McKenna er også kåret til årets manager i Championship.

Det er bare syv managere utenfor Premier League som har vunnet prisen som årets manager. Den siste var Chris Wilder, som førte Sheffield United til Premier League i 2019. Siden den gang har Pep Guardiola og Jürgen Klopp vunnet hvert år.

Sist uke ble McKenna av avisen The Guardian omtalt som mulig Manchester United-sjef. United har hatt en skuffende sesong, og usikkerheten virker å være stor rundt om Erik ten Hag får fortsette som manager i klubben etter sommeren.

Ifølge The Guardian har Manchester United tatt innledende kontakt med McKennas representanter. Han har tidligere jobbet som assistent for managerne Ole Gunnar Solskjær, José Mourinho og Ralf Rangnick i Manchester United.

På direkte spørsmål fra Sky Sports om Chelsea-koblingen, svarer McKenna at «det vil alltid komme spekulasjoner» og «for å være ærlig er ikke slike ting mitt fokus».

Den 16. desember 2021 ble McKenna utnevnt til manager i Ipswich, som den gang lå på nivå tre. Han skrev en kontrakt på tre og et halvt år.

Også Brighton og Brentford skal ha vist interesse for Kieran McKenna.

– Dette er et av de mest ydmyke og stolteste øyeblikkene i mitt liv, sa McKenna da han ble overrakt prisen av Sir Alex Ferguson tirsdag kveld.

– Det er det beste i verden, og jeg har god erfaring som førstelagstrener, men å være manager i Premier League og møte store managere kommer til å bli en stor utfordring og noe jeg gleder meg til.

PS: McKennas Ipswich tok 194 poeng og scoret 193 mål over to sesonger. De ble den første klubben som har gått direkte fra League One til Premier League siden Southampton i 2012.