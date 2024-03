Tusenvis av feststemte mennesker tar hvert år til skogen når Kollen-femmila står for tur. For enkelte kan det gå over styr.

– I fjor kom det meldinger om fulle voksne og ungdommer som ikke kunne gjøre rede for seg. Det er farlig, og noe vi foreldre må snakke med ungdommene våre om, sier Lindboe i en pressemelding.

Hun er bekymret for at kombinasjonen høy promille, lave temperaturer og lange dager kan være farlig for de unge

– Derfor kommer idrettsbyråden og jeg med en klar oppfordring til foreldre: snakk med ungdommene om femmila-fyll!

Foreldrene må være klare til å hente barna sine hvis det skulle oppstå noe, sier idrettsbyråd Anita Leirvik North (H).

– Gjennom flere år har vi sett at private fester langs løypa i skogen tar av.