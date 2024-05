For selv om de ledet 3–1, hadde stø kurs mot tre bunnsolide poeng borte mot Aston Villa, presterte Liverpool å rote bort seieren.

Det skyldtes fire marerittminutter. For fra det 85. minutt scoret vertene fra Birmingham ikke bare én, men to ganger. Dermed sto det 3–3 på Villa Park to minutter før full tid, et resultat som sto seg da dommeren blåste av kampen.

For Klopp er resultatet trolig en enorm nedtur.

Aston Villa er ingen hvilken som helst skalp.

Unai Emerys menn innehar fjerdeplassen i årets Premier League og er nær å sikre seg Champions League-spill neste sesong.

En seier i hans siste bortekamp ville vært en drømmeoppladning for Klopp før han skal takkes av på Anfield kommende helg.

SPESIELL DAG PÅ JOBBEN: For Liverpool-manager Jürgen Klopp, her avbildet før mandagens kamp mot Aston Villa. Foto: Bradley Collyer / Pa Photos / NTB

Det ble i det hele tatt en svært dramatisk kveld og det startet allerede etter ett minutt. da den vanligvis bunnsolide keeperen Emiliano Martínez forærte Liverpool et mål helt ut av ingenting.

Villa-sisteskansen hadde egentlig kontroll på et innlegg, men klarte på spektakulært vis å fomle ballen i eget mål.

– En av de verste keepertabbene de siste årene i Premier League. Den kommer han til å bli minnet på mange ganger de neste årene, utbrøt kommentator Kasper Wikestad.

– Det er nesten ikke mulig å forklare, supplerte ekspert Lars Tjærnås.

Etter sjokkstarten svarte imidlertid Villa ganske raskt.

Ollie Watkins gjorde et strålende stykke forarbeid før han serverte Youri Tielemans. Sistnevnte plasserte ballen lekkert i mål bak Liverpool-keeper Alisson Becker.

Men kort tid senere tok gjestene ledelsen igjen, denne gangen signert Cody Gakpo.

En av omgangens største snakkiser – helt på linje med Martínez-tabben – kom imidlertid etter en drøy halvtime.

Både Diego Carlos og Ollie Watkins sto nærmest i kø for å ekspedere Leon Baileys gode innlegg i mål.

Ikke nok med det. Keeper Alisson Becker var også utspilt.

Men Carlos klarte ikke å stokke beina, ødela samtidig for lagkompis Watkins, bare for å se at ballen trillet utenfor.

– Det er nesten så du ikke tror det, kommenterte Tjærnås.

Sky Sports dro det enda lengre:

«Carlos med årets bom, nei, tiårets største bom».

I stedet opplevde Villa en real kalddusj kort tid etter at lagene kom ut fra garderoben til den andre omgangen.

I det 48. minutt viste Harvey Elliott frem sin gode frisparkfot, traff Jarell Quansah, og Liverpool-midtstopperen stanget ballen nydelig i lengste stolpe og videre i mål.

Da det så ut til at Liverpool skulle sikre tre bunnsolide poeng snudde kampen fullstendig.

Villa-helten heter Jhon Durán Palacio og han scoret to ganger mellom det 85. og 88. minutt.