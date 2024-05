Cupfinalen mellom Malmö og Djurgården kan du se på VG+ Sport nå!

Det tok ikke mange minuttene etter kampen var blåst i gang før reaksjonene begynte å renne inn på X.

TV-seerne har nemlig store problemer med å skille hvem som spiller for hvilket lag på banen.

– Det er jo interessant at man stiller opp med helhvite drakter mot lyseblått og hvitt, med like shortser i tillegg. Jeg er spent på om spillerne sliter like som TV-seerne, som reagerer på sosiale medier på hvor like draktene er, kommenterte VGs kommentator Vegard Aulstad.

«Hvordan i all verden kan Djurgården spille i hvitt mot Malmö?», er gjennomgangsmelodien blant svenskene.

«Bra draktkombo i Malmö ... Jeg orker ikke engang å se på», skriver en person allerede etter syv minutter.

Erik Botheim og Lasse Johnsen er på banen for Malmö, mens Tobias Gulliksen og Gustav Wikheim spiller for Djurgården.

Kampen kan du se her!

Les et knippe av reaksjonene under: