Norge setter straks kursen mot Tyskland for det 16. europamesterskapet for menn i håndball, klare for kamp.

I motsetning til kvinnene har ikke herrene utpekt seg som favoritter de siste årene.

Fjorårets VM endte med en 6. plass og forrige EM med en 5. plass.

De siste medaljene de norske håndballgutta fikk var VM-sølv i 2017 og i 2019, i tillegg til EM-bronsen i 2020.

Når starter håndball-EM 2024?

Mesterskapet starter i Düsseldorf 10. januar og avsluttes 28. januar Köln.

Åpningskampene Frankrike – Nord-Makedonia og Tyskland – Sveits spilles på fotballstadionet Merkur-Spiel Arena i Düsseldorf. Her trekkes taket for og arrangørene vil sette ny publikumsrekord for håndball. Kapasiteten er 54.600 tilskuere. Tidligere landslagskaptein Bjarte Myrhol spilte kampen med den nåværende rekorden. Myrhols Rhein Neckar-Löwen slo i 2014 Hamburg med 44.189 fans til stede.

Hovedrundekampene i EM spilles i Hamburg og Köln fra 17 til 23. januar.

Semifinaler og kamp om 5. plass spilles i Lanxess Arena i Köln 26. januar.

28. januar avsluttes EM med finale og bronsefinale i samme arena.

Hvem sender håndball-VM?

Viaplay Group har eksklusive rettigheter til å sende håndball-VM, og kampene vil bli vist på TV3 og Viaplay.

Du kan også høre EM på radio på kanalen NRK Sport.

KLARE FOR TYSKLAND: EM-uttak for det norske herrelandslaget. Simen Lyse sammen med landslagssjef Jonas Wille Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Norges kamper – innledende runde

11. januar kl. 20.30 Norge – Polen 13. januar kl. 20.30 Færøyene – Norge 15. januar kl. 20.30 Norge – Slovenia

Alle Norges gruppespillkamper går i Mercedes-Benz Arena i Berlin.

Norges mulige kamper – hovedrunden

Hvis Sander Sagosen & co. blir blant de to beste i den innledende runden venter fire nye kamper i hovedrunden. De spilles alle i Barclaycard Arena i Hamburg på disse datoene:

17. januar.

19. januar.

21. januar.

23. januar.

Her venter etter alt å dømme meget tøffe motstandere. Det kan bli nabooppgjør mot både Sverige og Danmark. Svenskene vant sist EM, mens Danmark er regjerende verdensmestre. De mest sannsynlige motstanderne ellers er Nederland og Portugal.

De to beste av de seks nasjonene i hovedrunden går videre til semifinalene.

BITTERT TAP: Sander Sagosen gikk på et meget bitter tap for Max Darj og Sverige i EMs hovedrunde for to år siden. Dermed gikk semifinaleplassen opp i røyk, mens Sverige vant gull. Foto: Tore Kristiansen / VG

Norges EM-tropp Målvakter 12: Kristian Sæverås, SC DHfK Leipzig Handball 30: Torbjørn Sittrup Bergerud, Kolstad Håndball Linjespillere 09: Henrik Jakobsen, GOG Håndbold 11: Petter Øverby, THW Kiel 21: Magnus Gullerud, Kolstad Håndball Bakspillere 03: Vetle Eck Aga, Kolstad Håndball 05: Sander Sagosen, Kolstad Håndball 07: Sander Andreassen Øverjordet, Kolding 13: Erik Thorsteinsen Toft, KIF Kolding 22: Tobias Grøndahl, Elverum Håndball 23: Gøran Søgard Johannessen, Kolstad Håndball 24: Christian O'Sullivan, SC Magdeburg 27: Harald Reinkind, THW Kiel 43: Simen Ulstad Lyse, Kolstad Håndball 77: Magnus Abelvik Rød, Kolstad Håndball 89: Christoffer Rambo, IL Runar (hjemmeværende reserve) Kantspillere 06: Sebastian Barthold, Aalborg Håndbold 19: Kristian Bjørnsen, Aalborg Håndbold 44: Kevin Maagerø Gulliksen, TTH Holstebro 71: Alexandre C. Blonz, GOG Håndbold