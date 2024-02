PSkiforbundet besluttet i høst å kun sende løpere som er høyt ranket ved å være i «red group» til de seks løpene i Canmore og Minneapolis nå i februar. FIS og arrangøren dekker nemlig store deler av reisekostnaden for utøvere i «red group».

Tiril Udnes Weng vant verdenscupen i fjor, men har fått store deler av den nåværende sesongen spolert med sykdom. Derfor har hun havnet utenfor «red group», og da VG pratet med Udnes Weng sist uke var hun innstilt på at turen glapp.

Programmet i Canada og USA Vis mer ↓ Canmore, Canada: 9. februar: 10 km fri, intervallstart 10. februar: Sprint fri 11. februar: 20 km klassisk, fellesstart 13. februar: Sprint klassisk Minneapolis, USA: 17. februar: Sprint fri 18. februar: 10 km fri Løpene vil gå på kveldstid norsk tid og sendes på TV 3/Viaplay

Men nå får hun likevel reise til Canada og USA – i motsetning til Jan Thomas Jenssen og Iver Tildheim Andersen, som ville vært naturlige pallkandidater til enkelte av rennene der nede.

– Vi er veldig glade for at de to siste ukene viser at Tiril Udnes Weng endelig er på vei tilbake til det nivået vi vet at hun har inne. Det er godt å se at hun er i gang igjen i konkurransesammenheng og at pilene peker rett vei etter sykdom, sier landslagssjef Ulf Morten Aune.

Norges forutsetning før uttaket har vakt reaksjoner. Kanadieren Devon Kershaw raste mot Norge i en tirade, mens amerikanerne Jessie Diggins og Ben Ogden virket åpenbart skeptisk onsdag.

Norges tropp:

Kvinner:

Kristine Stavås Skistad (Konnerud IL) Mathilde Myhrvold (Vind IL) Lotta Udnes Weng (Nes Ski) Tiril Udnes Weng (Nes Ski) Anne Kjersti Kalvå (Lundamo IL) Astrid Øyre Slind (Oppdal IL) Heidi Weng (IL BUL)

Herrer:

Simen Hegstad Krüger (Lyn Ski) Didrik Tønseth (Byåsen IL) Martin Løwstrøm Nyenget (Lillehammer SK) Pål Golberg (Gol IL) Erik Valnes (Bardufoss og Omegn IF) Johannes HøsflotKlæbo (Byåsen IL) Harald Østberg Amundsen (Asker SK) Even Northug (Strindheim IL) Håvard Solås Taugbøl (Lillehammer Ski) Ansgar Evensen (Vind IL, Team ELON Innlandet) Mattis Stenshagen (Follebu Skiklubb)

PS! Flere nasjoner vil sende en mindre tropp en normalt. Finland og Frankrike sliter med økonomien. De finske stjernene Iivo Niskanen og Krista Pärmäkoski dropper rennene.