Det nye Oslo-byrådet har fått kraftig kritikk for et budsjett strippet for nye penger til fotballen. I hovedstaden får barn nei til å spille med venner på grunn av plassmangel.

Nå pågår byrådspartiene Høyre og Venstres budsjettforhandlinger med samarbeidspartiene KrF og Frp. Byrådet trenger støtte fra budsjettpartner Frp for å få flertall for budsjettet neste uke. Frp krever nå at 20 millioner kroner øremerkes rehabilitering av kunstgress for at de skal støtte budsjettet.

– Jeg kan ikke gå i detaljer om forhandlingene, men når det gjelder kunstgressbaner, har vi møtt forståelse fra byrådspartiene for vårt krav, forteller gruppeleder Magnus Birkelund (Frp) til VG.

Nyheten kommer etter at VG sist uke skrev at Høyre og Venstre hadde innstilt til et budsjett uten en eneste fersk krone til fotballanlegg.

Frp-lederen legger til at han forstår at 20 millioner ikke er nok og at partiet vil foreslå mer midler kommende år. Han trekker frem idretten, og særlig fotball, som en viktig integreringsarena som bidrar til å holde barn og unge unna kriminalitet som årsak.

– Situasjonen Oslo-fotballen står i er uholdbar. Vi skjønner det er krevende for det nye byrådet å fikse feilgrepene til det forrige budsjettet, men dette haster, sier Birkelund.

– Det er særlig viktig i en tid der barne- og ungdomskriminaliteten øker sterkt i Oslo.

Norges Fotballforbund i Oslo leverte i april en oversikt til kommunen med ønske om midler til rehabilitering av 13 baner og åtte nye kunstgress i 2024-budsjettet.

20 millioner holder «kanskje» til rehabilitering av «halvannen bane», ifølge styreleder Jo Anders Evensen i NFF Oslo.

– Det er mer enn null, og det er vi alltid glad for, men behovet er rundt det tidobbelte bare på rehabilitering for 2024. Så er det jo ingen midler til nye baner, sier Evensen til VG.

Hasle-Løren og Oppsal, to av Norges største breddeklubber, er blant de mange som fortviler over anleggssituasjonen. Norges Fotballforbund varslet i fjor at Oslo mangler minst 30 nye baner for å kunne gi et tilbud til alle spillerne i hovedstaden.

I en fersk rapport for 2023, som VG har fått tilgang til, er tallet nede i 29, men nå kan etterslepet øke kraftig på grunn av manglende investeringer.

NFF-sjefen har sett seg lei på at tidligere idrettsbyråd Omar Gamal (SV) skylder på nåværende byråd Anita Leirvik North (H) – og motsatt.

– Det blir helt håpløst når reaksjonen til politikerne ikke er på hvordan vi skal løse dette, men heller på hvem de skal skylde på. Slik det er nå, er det ingen som tar ansvaret, mener Evensen.

– Det er bare tåkeprat. Det de sier, har ingen verdi. Det nytter ikke med festtaler i valgkampen om hva man vil gjennomføre, når det ikke skjer noe, sier NFF-sjefen.

Høyre-byråden kontrer slik:

– Jeg har liten tålmodighet med tåkeprat selv, og kan berolige styrelederen med at vi tar dette på det største alvor. Vi har hatt et veldig nyttig møte med NFF Oslo om deres arbeid, og der snakket vi også om banesituasjonen. Mitt og byrådets mål er å sørge for et godt aktivitetstilbud for barn og unge i hele Oslo, og fotballen er en stor og viktig del av dette tilbudet, sier North til VG.

Gamal, som var idrettsbyråd fra 2020 til 2023, svarer at han blir trist.

– Jeg syns det er ekstremt leit at han opplever at det er tåkeprat, all den tid de som sitter med ansvaret, som er i posisjon og i byråd, ikke tar ansvar. I vårt alternative budsjett til denne tilleggsinnstillingen, vil det ligge inne 100 millioner til kunstgressbaner. Det føyer seg inn i rekken av investeringer vi har gjort i byråd på kunstgressbaner, sier Gamal til VG.

EU-kommisjonen har for øvrig vedtatt et forbud mot omsetning av gummigranulat, som majoriteten av Norges rundt 2000 kunstgressbaner er fylt med. Overgangsperioden til mer miljøvennlige alternativer er satt til åtte år. Parallelt med anleggskrisen i Oslo vil endringen føre til massive kostnader.

Det er utgifter Evensen ber politikerne ta innover seg. NFF-lederen mener investeringstakten som har vært, hvor det enkelte år har blitt satt av rundt 100 millioner, må opp.

– Det er snakk om et løft i milliardklassen, sier Evensen.

Siavash Mobasheri er gruppeleder for Rødt sin bystyregruppe i Oslo. Han reagerer slik på at Frp krever 20 millioner til rehabilitering av kunstgressbaner i budsjettforhandlingene:

– Det er en dråpe i havet. Anleggssituasjonen i Oslo er verst i landet og det blir bare verre og verre nå som byrådet ikke legger inn mer penger. Det er fullstendig krise, sier Mobasheri.

Rødt har satt av 150 millioner kroner i sitt alternative budsjett.

– Hvis man ikke setter av planleggingsmidler i 2024, betyr det at man heller ikke kan sette i gang arbeidet i 2025, sier han.