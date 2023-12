På Facebook «likte» Zaineb Al-Samarai et innlegg skrevet av Maria Medaas Jørstad, som er direktør for Nordisk kulturfond.

Der sto det: «Ja ja, når 4 menn i VG skal rate årets sportsnavn da kan det fort komme veldig skjevt ut ... ingen kvinne verdig over 17. plass? hjelpes VG!»

«Det jeg reagerte på var at VG har utarbeidet en liste over norske idrettsutøvere, hvor man ikke finner plass til en kvinne før på 17.-plass, og at VG deretter skriver på kommentatorplass at det er idrettens ansvar at det ikke var plassert noen dame høyere opp. Dette er ikke idrettens liste. Det er ikke vi som har rangert første dame på plass nr. 17, og kan ikke tas til inntekt for hvordan VG rangerer norske idrettsutøvere», skriver idrettspresidenten i en sms til VG.

På spørsmål om hvilke utøvere som burde vært høyere, svarer Al-Samarai, uten å være konkret, at Norge har «mange fantastiske kvinnelige utøvere som hadde fortjent en plass både høyere opp på lista og på selve lista».

ROSER KVINNENE: Zaineb Al-Samarai sammen med Birgit Skarstein, nummer 24 på VGs liste. Foto: Naina Helén Jåma / VG

Idrettspresidenten er likevel enig i at idretten har et problem på kvinnesiden, men mener det like mye er et samfunnsproblem:

«Likestilling er et generelt samfunnsproblem som vi alle må ta på alvor, både i idretten, politikken, arbeidslivet og i media. At VG ikke finner en eneste kvinne i sin redaksjon til å vurdere norske idrettsutøvere er også et problem. Som Welhaven skrev i sin kommentar; «årsakene til at de mannlige idrettsstjernene dominerer såpass mye som de gjør er sikkert sammensatt, og det er mange som kan gjøre mer for å fremme kvinnene, også vi i mediene»», bemerker idrettspresidenten.

VGs sportssjef Frode Buanes mener det er bra at listen skaper debatt:

– Jeg skulle også ønske at kvinnelige utøvere var høyere på listen, men jeg mener den i det store og det hele representerer den faktiske tilstanden i norsk idrett nå. Idrettstopper bør ta en titt i speilet og spørre seg hvorfor norsk idrett ikke i større grad har lyktes med å løfte frem et bredt spekter av kvinnelige idrettsstjerner i verdensklasse.

Buanes er imidlertid med på at juryen kunne vært satt sammen på en annen måte.

– Jeg synes ikke det er ideelt at det bare er menn i juryen. Selv om noe skyldes roller det er naturlig skal være representert i en slik jury, så burde vi satt den sammen annerledes. Jeg tror likevel ikke en annen sammensetning ville ført til vesentlige endringer på listen, sier han.

Til sammen var det 47 individuelle kvinner eller kvinnelige lag blant de 100, mens det var 52 herrer eller herrelag. Special Olympics-troppen består av både kvinner og menn.

Men de 16 beste er altså menn, med Erling Braut Haaland på topp.

Skytter Jeanette Hegg Duestad er beste kvinnelige utøver på lista. VM-stjernen i det norske sølvlaget Henny Reistad følger på plassen bak.

BESTE KVINNE: Jeanette Hegg Duestad er nummer 17 på VGs topp 100-liste. Foto: Heiko Junge / NTB

Hanne Staff er leder for prestasjon og utvikling på Olympiatoppen og har også fått med seg VGs topp 100-liste.

– Det er synd vi må så langt ned for å finne første kvinne på listen. Jeg er ikke sikker på at det representerer hvordan ståa faktisk er, sier Staff til VG.

– Jeg reflekterer over hvordan det oppleves for de kvinnelige utøverne. Er det mer krevende for en kvinnelig utøver å komme høyere på en sånn liste enn en mann? Klarer man å sammenligne prestasjoner kvinne mot kvinne og mann mot mann? spør Staff retorisk.

OLYMPIATOPPEN-TOPP: Hanne Staff. Foto: Annika Byrde / NTB

Hun erkjenner likevel at norsk idrett har vært flinkere til å få frem menn enn kvinner.

– Zoomer man litt ut fra listen og ser mer helhetlig på det, så har vi prestert bedre på herresiden enn kvinnesiden. Vi tror det er like mye talent og like forutsetninger på kvinnesiden som på herresiden. Det begynner omtrent like mange, noen flere jenter faller av etter hvert. Guttene og jentene tar omtrent like mange medaljer på juniornivå, men vi får færre opp på seniornivå.

Hele listen kan du se her.

Den beste kvinnelige fotballspilleren er Caroline Graham Hansen på en 27. plass. Hun var med på et skuffende VM, men vant Champions League med Barcelona.

– Jeg har ikke satt meg inn i vurderingene, men det undrer meg at «Caro» ikke kommer høyere. Hun er blant verdens beste spillere i verdens største idrett, sier daglig leder i Toppfotball kvinner, Hege Jørgensen.

FOTBALLTOPP: Hege Jørgensen. Foto: Lise Åserud / NTB

Det er dog noe annet som tar oppmerksomheten til Jørgensen når hun ser på listen.

– Jeg synes det er åpenbart at Idretts-Norge har et problem når første kvinne er nummer 17 på lista. Men dette vet vi jo om fra før. Vi er kjent med problematikken. Nå kjenner jo jeg fotballen best, men vi vet at det gjelder mange idretter. Paradoksalt nok så henger idretten bak i likestilte Norge.

– Når alt kommer til alt så handler det om ressurser helt fra ungdomsalderen. Man må sørge for at det er lik tilgang på kompetanse, fasiliteter og ressurser fra ungdomsalderen.