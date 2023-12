Det skriver Athletic Club på X/Twitter.

– La Liga og de to klubbene er blitt enige om å avlyse kampen på grunn av et dødsfall på tribunen, skriver klubben.

– Athletic Club uttrykker sin dypeste medfølelse. Våre tanker går til personens familie og kjære.

Også La Liga bekrefter dette på X/Twitter.

– Granada mot Athletic Club har blitt avbrutt på grunn av det triste dødsfallet til en supporter på Estadio Nuevo Los Cármenes. Dato og tidspunkt for gjenopptakelse av kampen vil bli kunngjort snart.

Storavisen Marca skriver at en mann, anslått å være i 70-årsalderen, skal ha fått et hjerteinfarkt. Det gjorde at supportere tilkalte helsepersonell.

Kampen ble stoppet etter 17 minutters spill. Athletic ledet 1–0 etter en scoring av Iñaki Williams.