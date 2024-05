Rosenborg hadde nettopp snudd 0–1 om til 2–1 etter scoringer fra Sverre Nypan og Ole Sæter.

Men det ville nevnte Stenevik gjøre noe med på Aker Stadion.

Tre minutter senere curlet 24-åringen ballen i krysset med utsiden av foten etter en kontring.

– Jeg gjør ikke det der hver dag, altså, men den satt og det var digg, sier Stenevik til TV 2.

– Det går på instinkt. Jeg har fått beskjed av Erling (Moe) om å bruke utsiden i slike situasjoner. Det prøvde jeg på og jeg lyktes med det, sier bergenseren.

ØYEBLIKKET: Halldor Stenevik fikk drømmetreff mot Rosenborg. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

Målet sørget for at erkerivalene delte poengene i storkampen. Å «bare» få med seg ett poeng fra Rosenes by, er trønderne ikke fornøyde med:

– Det er ett lag på banen i andre omgang. Det er helt utrolig at da vi først går opp i ledelsen så går vi på oss en kontring. Det er utilgivelig, sier RBKs Ole Selnæs etter kampslutt.

– Ut ifra hvordan denne kampen har vært så føles dette som et tap, slår Selnæs fast.

Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB Ole Selnæs Rosenborg

Rosenborg-trener Alfred Johansson er helt enig med sin elev:

– Jeg er skuffet over at vi ikke vinner. I all beskjedenhet synes jeg vi spiller en bedre andre omgang enn hva Molde gjør.

Da Molde-sjef Erling Moe blir konfrontert med at RBK-duoen mente de fortjente å vinne, svarte han følgende:

– Det har de vel ment i hele år, selv om de ha tapt eller vunnet, sier Moe, og fortsetter:

– Jeg synes vi er det beste laget i første omgang, så tar de over i andre, men vi kjenner nok på det. Det er en gjeng som er bra slitne. Vi har stått i det, fortsetter han og viser til at Molde spilte cupkamp mot Sarpsborg 08 på onsdag.

Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB Erling Moe Molde-trener

Tross ingen seier var RBK-sjef Johansson veldig fornøyd med sine gutter etter tre strake tap.

– Jeg så et lag hvor alle ville ha ballen, alle ville bidra og jobbe hardt uten ball. En sterk prestasjon og sterk mentalitet av spillerne mine. Det var veldig positivt.

To ganger scoret Rosenborg på fire minutter i første omgang. Først Ole Sæter og deretter Adrian Pereira, men begge mål ble annullert for offside.

To minutter senere lå ballen i stedet i nettet i motsatt ende.

Kristian Eriksen fant kaptein Magnus Wolff Eikrem inne i RBK-boksen, og Moldes nummer syv satte elegant inn 1–0 for Molde.

1–0: Magnus Wolff Eikrem sendte Molde i føringen foran hjemmepublikummet. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

Sæter skulle likevel få scoringen sin.

Etter hvilen satte han inn 2–1 og fullførte snuoperasjonen for Rosenborg etter at Nypan bare minutter før hadde utlignet til 1–1.

Men det skulle ikke lykkes for Rosenborg. Steneviks lekkerbisken sørget for at ett poeng ble igjen i Molde.

Molde ligger på tredjeplass på tabellen, med Rosenborg fire poeng bak seg på femteplass.