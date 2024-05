– I fjor var jeg verdens beste trener, i år var jeg verdens verste trener etter tre runder ... Men vi jobber på, sier Sarpsborg 08-trener Stefan Billborn til TV 2.

– Det har vært mye greier de to siste dagene. Jeg følte vi hadde noe å bevise. Ekstremt deilig, sier Sarpsborg 08-helten Sondre Ørjasæter til TV 2.

På fotballens festdag fikk Sarpsborg 08 fullstendig stryk med 1–7 hjemme for HamKam. Etterpå har supporterne reagert på at enkelte av spillerne skal ha vært på 17. mai-fest dagen derpå. Klubbledelsen har bekreftet at det har vært oppvaskmøte til TV 2.

Molde – Sarpsborg 2–4 (1–2) Vis mer ↓ Mål: 0–1 Pawel Chrupalla (10), 1–1 Halldor Stenevik (23), 1–2 Stefan Johansen (34), 1–3 Sondre Ørjasæter (51), 2–3 Magnus Wolff Eikrem (61), 2–4 Ørjasæter (90). Dommer: Marius Lien. Gult kort: Fredrik Gulbrandsen, Markus Kaasa, Molde, Aimar Sher, Martin Hoel Andersen, Sarpsborg. Molde (3-2-3-2): Albert Posiadala – Isak Amundsen, Casper Øyvann, Eirik Haugan (Kristian Eriksen fra 45.) – Halldor Stenevik, Mathias Fjørtoft Løvik (Anders Hagelskjær fra 85.) – Eirik Hestad, Emil Breivik (Aaron Samuel fra 59.), Markus Kaasa – Magnus Wolff Eikrem (Sondre Granaas fra 77.), Fredrik Gulbrandsen. Sarpsborg (4-2-3-1): Marko Ilic – Eirik Wichne (Simon Tibbling fra 73.), Magnar Ødegaard, Arnau Casas, Anders Hiim – Jeppe Andersen, Aimar Sher – Pawel Chrupalla (Peter Reinhardsen fra 63.), Stefan Johansen (Martin Hoel Andersen fra 79.), Sondre Ørjasæter – Henrik Meister (Victor Halvorsen fra 79.). Fakta: NTB

Men borte mot Molde svarte Sarpsborg 08 med sesongens hittil sterkeste resultat. Pawel Chrupalla sendte gjestene tidlig foran – men Molde svarte raskt ved Halldor Stenevik.

Rett før pause gjorde Stefan Johansen 2–1 for sarpingene med et frispark via Molde-muren. Rett etter pause økte Sondre Ørjasæter til 3–1 med en silkemyk avslutning plassert i langhjørnet.

Sondre Ørjasæter til høyre scoret to ganger. Her med Stefan Johansen. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

Magnus Wolff Eikrem reduserte til 2–3 med et distanseskudd. Et 3–3-mål kom derimot aldri. I stedet økte Ørjaseter til 4–2 med et mål som lignet på hans første i kampen.

I angrepet før Sarpsborg 08s 4–2-mål, ropte Molde-fansen på straffespark. Molde-spilleren Anders Hagelskjær gikk i bakken etter kontakt med Sarpsborg-kaptein Jeppe Andersen.

Dommer Marius Lien sjekket på VAR-skjermen om Molde skulle hatt straffe og Sarpsborg-målet annulleres, men han grep ikke inn.

TV 2s eksperter på «FotballExtra» var samstemte om at Molde burde fått straffe.

– Hvis ikke det er straffe, skjønner jeg ingenting, sier Dag-Eilev Fagermo, tidligere Godset-, Odd- og Vålerenga-trener.

– Jeg vet ikke, sa Sarpsborg Billborn da han ble spurt om situasjonen.

Molde-profil Magnus Wolff Eikrem var oppgitt i TV 2s intervju.

– Det er bekymringsverdig når dommeren ikke ser den der. Han får to muligheter ... Klarer han ikke å se det da, er det bare å skrote VAR, sier Wolff Eikrem.

Trener Erling Moe valgte heller å fokusere at han var skuffet over eget lag.

– Det er ikke vits å diskutere den situasjonen. Det blir ikke gjort om nå. Dommeren har sikkert rett, det går ikke an å gjøre feil når han står der ute i to minutter og ser på skjermen, sier Moe.

Dommer Marius Lien i fokus. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

Seieren sender Sarpsborg 08 opp fra nedrykksplass til 13. plass med 10 poeng. Molde faller ned til fjerdeplass med 17 poeng etter søndagens kamper. Tittelkandidaten har tapt i tre av de første ti rundene.

– For dårlig prestasjon av oss totalt sett, sier Erling Moe.

– Vi leter og leter, men finner ikke helt ut av det. Vi slår vekk enkle baller og spiller oss selv i trøbbel.

Se målene da HamKam tok tidenes største seier i øverste divisjon: