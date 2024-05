I et brev AP har fått tilgang til, går fotballspillernes fagforening FIFPro og ligaorganisasjonen World League Association ut mot Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) og truer med juridiske skritt.

Det gjelder spesielt innføringen av det nye formatet i klubb-VM, som er lagt til USA i juni neste år og skal vare en måned.

Hele 32 klubber skal etter planen delta og blir som et slags prøvemesterskap før fotball-VM avholdes i USA, Canada og Mexico sommeren 2026.

Det betyr at kampbelastningen på spillerne vil øke ytterligere. Også Det europeiske fotballforbundet (UEFA) utvider Champions League, Europa League og Conference League neste år med flere klubber, nytt format og iallfall to flere kamper per klubb i de to førstnevnte turneringene.

Derfor krever spillerne og ligaene en endring av planene for klubb-VM. Ifølge AP blir det i brevet beskrevet som «ensidige avgjørelser som gagner egne turneringer og kommersielle interesser».

FIFA-kongressen i Bangkok står for døren, og der kan temaet bli tatt opp. Manchester City-manager Pep Guardiola og avtroppende Liverpool-sjef Jürgen Klopp har brukt flere anledninger til å komme med sine advarsler denne sesongen:

Idrettsfysiolog og forskningsleder Torstein Dalen-Lorentsen ved forskningsinstittutet Sintef i Oslo er spesialist på treningsskader og kampbelastning i fotball.

Nylig fikk han publisert en artikkel i British Medical Journal, der han mener fotballen selv er nødt til å ta ansvaret for den økte kampbelastningen i sporten.

– Terskelen for antall kamper er for lengst nådd. De eneste som har gjort noe med det, er det engelske forbundet som gradvis har kuttet omkamper i cupen. Så økte fotballen fra tre til fem bytter under coronatiden og har siden beholdt det, men det hadde antagelig ikke skjedd uten pandemien, sier Dalen-Lorentsen.

Torstein Dalen-Lorentsen Belastningsekspert

I en VG-kronikk i desember fastslo han at fotballen kan bli svekket som produkt om ingenting skjer.

– Det har vært ymtet frempå med søksmål før, men nå kan de se ut som det skjer noe. Så dette blir veldig spennende nå. Det er ikke tvil om at skaderisikoen for spillerne øker per spilte minutt i kamp, sier idrettsfysiologen.

Hverken FIFA eller FIFPro har foreløpig uttalt seg om kravet i brevet.