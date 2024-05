Problemene og nedturene har stått i kø:

16. mai ble det 1–7 for HamKam i Sarpsborg.

Publikum gikk før pause i den kampen - der det sto 0–4 etter 27 minutter.

To Sarpsborg 08-spillere har ifølge TV2 vært inne til møter med ledelsen etter at de valgte å feire 17. mai i Oslo.

Trener Stefan Billborn kreves sparket av supportere på sosiale medier- og av tidligere keeper Bjørn Inge Nilsen på SA-podden.

18. mai var det fire timer langt krisemøte med trenerteamet, fortalte klubben selv på hjemmesidene.

Og kanskje aller verst: Naboen halvannen mil unna, Fredrikstad, ligger i tetkampen i comebacket på nivå én.

– At folk som har fulgt klubben i tykt og tynt og fartet Norge rundt, forlater tribunen etter en halvtime mot HamKam, sier litt om skuffelsen, sier Merethe Sandtangen, leder i Sarpsborg 08s supporterklubb «Fossefallet», til VG.

Hun brukte ordet «respektløst» til TV 2 om det som skjedde 16. og 17. mai da noen spillere dro til Oslo for å «feire», og det var få spillere i 17. mai-toget i Olavsbyen.

– Det minste de kan gjøre er å stille opp i toget på 17. mai og vise at vi går samlet. At vi står i dette sammen. Men nå må vi tenke videre. Og jeg har troen på at det kan snu, sier Sandtangen.

Hun avslører at hun har vært i kontakt med klubben og fått forsikringer om at de skal «snu hver stein».

– Bør Billborn få sparken som trener?

– Nei, jeg tror ikke det er noen løsning å sparke treneren, sier Merethe Sandtangen.

Stefan Billborn ble stilt til veggs etter 1–7 for HamKam. Foto: Christoffer Andersen / NTB

Heller ikke nyhetsredaktør og fotballkommentator Petter Kalnes i sa.no har krevd Billborns avgang. Det har derimot Bjørn Inge Nilsen, som er fast gjest på avisens podcast, SA-podden.

– Jeg har aldri bedt klubben sparke Billborn. Jeg har tro på både treneren og ikke minst måten de spiller fotball på, men de må få det til å fungere. Det har det ikke gjort de siste ukene, fastslår Petter Kalnes.

– Det virker som klubben har tatt tak i det, men det er en fryktelig stemning i byen, og det er en tøff tone i sosiale medier der mange skriver at de vil ha en ny trener. Samtidig er det positivt for klubben at engasjementet er voldsomt.

– Jeg merket godt det på 17. mai. Det var bare én ting som folk ville snakke om! sier nyhetsredaktøren i sa.no.

– Hva betyr det at «den andre byen» gjør det bra?

– At Fredrikstad gjør det så bra er absolutt en medvirkende greie. Vi merker det i våre kommentarfelt – det er mange Fredrikstad-folk som er inne og skriver. Det er «payback time» for FFK-supporterne.

Stefan Billborn overtok som Sarpsborg-trener fra 2022. Det har blitt fem bortekamper mot Molde. Det har endt ille:

Fem tap.

9–25 i målforskjell.

Fire utvisninger.

– Derfor er det nok ikke så mange som har tro på mirakel mandag, sier Petter Kalnes.

Supporterleder Merethe Sandtangen er likevel optimist:

– Det er nå viktig å legge 16. og 17. mai bak oss og se framover. Vi har en tøff kamp mot Molde i dag, og jeg håper å se engasjement og en «blø for drakta»-holdning ute på matta!