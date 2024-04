Det bekrefter Tevez’ klubb Club Atlético Independiente på X/Twitter. Flere argentinske medier har også meldt om nyheten.

«Vår trener Carlos Tevez ble innlagt på et sykehus i San Isidiro med brystsmerter. De første prøvesvarene har vært tilfredsstillende», skrev klubben natt til onsdag.

Ifølge storavisen Clarín vil Tevez bli flyttet til et annet sykehus for videre undersøkelser senere onsdag. Som et sikkerhetstiltak vil han forbli på sykehus frem til testene er gjort.

Clarín skriver videre at Tevez regelmessig testes grunnet høyt blodtrykk. For et halvt år siden måtte den tidligere spisstjernen sy ti sting i hoderegionen etter å ha besvimt på badet sitt.

Som spiller vant Tevez Premier League med både Manchester United og Manchester City, samt flere titler med Juventus i Italia. Han står med 76 kamper og 13 mål for Argentinas landslag.