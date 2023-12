KRISTIANSAND: Det bekrefter Start i en pressemelding torsdag ettermiddag.

Avgjørelsen om å fratre som styreleder begrunnes med at han har fått ny jobb som ikke lar seg kombinerte med styreledervervet i Start, som han har hatt de siste to årene.

– I november ble det klart at jeg kommende vår trer inn i stillingen som leder for avdeling for kultur, idrett og frivillighet i Agder fylkeskommune. Dette er en stilling som ikke lar seg kombinere med å være styreleder i IK Start, og jeg kommer derfor til å gå av på årsmøtet, sier Skisland i pressemeldingen.

I pressemeldingen tar Skisland selvkritikk for klubbens kommunikasjon.

– Det er et krevende landskap å manøvrere i, og meningsytringene er mange. Dette skal håndteres på en respektfull og tillitsvekkende måte – det er utfordrende. I etterpåklokskapens lys skulle jeg ønske vi hadde klart å håndtere kommunikasjonen i klubben bedre enn den er blitt håndtert. Jeg har forståelse for at dette har skapt frustrasjon i omgivelsene våre, og det er beklagelig, sier Skisland.

Han har foreløpig ikke besvart Fædrelandsvennens henvendelser.

Ifølge den avtroppende styrelederen har det vært ting som ikke har mulig å snakke om offentlig.

- Vi har måtte leve med at mange som ikke kjenner til alle forhold mener noe om vår håndtering. Vi har måtte tåle å bli idiotforklarte. Vi har måtte tåle kritiske blikk. Det er nedsiden med et slikt lederansvar, sier Skisland.

