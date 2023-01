Golberg felte tårer og ba om utsettelse av intervju om familielivet

BEITOSTØLEN (VG) Pål Golberg (32) trakk luen over øynene for å skjule tårene og klarte ikke å svare, da VG lurte på hvordan han «sjonglerer» hverdagen som verdens beste skiløper og samtidig har et liv med en familie på fire.