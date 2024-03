– Det finnes snart ikke mye mer å si om denne mannen her. Det er bare at han er desidert best i verden akkurat nå. Han imponerer i helg etter helg. For en atlet, sier Viaplay-ekspert Niklas Dyrhaug.

Klæbo sikret sin 83. verdenscupseier i Falun, og det på det mest overlegne viset.

22 sekunder skilte det mellom Klæbo og nummer to Iivo Niskanen.

– Da feier du gulvet med resten, sier Eirik Myhr Nossum til Viaplay.

Se resultatlisten her:

Konkurrenten Henrik Dønnestad forstår ikke hvordan Klæbo kan være så suveren.

Han sperrer opp øynene da VG viser ham forskjellen på Klæbo og resten mellom 4,3 og 6,3 km. Klæbo tok 14 sekunder på konkurrentene bare i dette strekket.

– Det er bare helt vanvittig. Det han gjør er en helt annen verden. Han har både ferdigheter, ski og teknikk, og alt som skal til for å øke der. Å ta så mye er bare helt uforståelig bra, sier Dønnestad til VG.

IMPONERTE: Henrik Dønnestad ble nummer fem. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Jeg skjønner ikke hvordan Klæbo klarer det, sier Amundsen til VG om det vinneren gjør i lettpartiet.

Mannen med den gule trøyen ble nummer åtte, og leder dermed med 112 poeng i verdenscupsammendraget til Klæbo.

Seieren i Falun gjør også at Klæbo sikrer thrilleren. Han har vunnet de tre siste verdenscuprennene: Lahti, Oslo og Falun – og ble dermed første utøver denne sesongen med tre seirer på rad.

PS! Klæbo har vunnet 18 individuelle verdenscuprenn – det er nest flest i historien, på lik linje som Vladimir Smirnov og Gunde Svan. Bjørn Dæhlie topper listen med 22.