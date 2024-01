Reuters skriver fredag morgen at han er prøveløslatt og hjemme. Utenfor fengselet i Pretoria har et stort antall fotografer ventet for å få et bilde av den drapsdømte tidligere paraprofilen.

Han fikk i november 2023 medhold i kravet om prøveløslatelse etter som han har sonet mer enn halvparten av straffen.

I mars 2023 ble han først nektet prøveløslatelse - men i november kom et annet dommerpanel til den motsatte konklusjonen.

Pistorius drepte i 2013 sin 29 år gamle kjæreste Reeva Steenkamp. Hun ble skutt gjennom baderomsdøren i parets hjem i Pretoria på valentinsdagen 14. februar.

I retten hevder parastjernen at han trodde at en innbruddstyv hadde tatt seg inn på badet. Han ble ikke trodd.

Etter en rettsmaraton endte det med at Pistorius i 2017 ble dømt til 15 års fengsel - Sør-Afrikas minstestraff for drap. Han har vært fengslet siden oktober 2014.

SENSASJON: Oscar Pistorius ble en sensasjon på friidrettsbanen. Han deltok både i det ordinære OL og i Paralympics. Han brukte fjærende proteser av karbonfiber. Foto: Anja Niedringhaus / AP / NTB

Oscar Pistorius ble verdenskjent da han deltok i sommer-OL i 2012. Han fikk begge beina amputert da han var 11 måneder gammel. Han løp med fjærende proteser og tilnavnet «Blade Runner». Pistorius er en av de få som har deltatt både i OL og Paralympics.

Ifølge BBC blir Pistorius underlagt en rekke vilkår for løslatelse - og dette vil gjelde fram til straffen er fullt ut sonet i desember 2029.