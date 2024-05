– Det burde ikke være slik. Du har helt rett, sier Erik ten Hag til en journalist som påpeker akkurat dette.

0–1-tap hjemme mot Arsenal. Manchester United ligger på åttendeplass og er i rute til sin svakeste sesong noensinne i Premier League.

De er også i alvorlig fare for ikke å spille europeisk fotball i det hele tatt neste sesong.

Og derfor stusser den ene journalisten her på Old Trafford over hvorfor han tilsynelatende er så positiv etter et tap på hjemmebane.

– Med alle problemene vi har, kan du se på prestasjonen og se at vi faktisk utfordret dem. Men det er selvfølgelig ikke dette vi vil ha, vi vil vinne og United vil vinne hver dag, sier nederlenderen, og legger til:

– Der er ikke United per dags dato.

Casemiro fikk store deler av skylden, den omskolerte midtbanespilleren til midtstopper opphevet en offside som gjorde at Arsenal kunne ta ledelsen.

– Jeg hadde ikke noe valg, sier Ten Hag om hvorfor han spilte der.

Skadekrisen er for omfattende. Spesielt i forsvar, der de omtrent har hatt flere forskjellige konstellasjoner enn de har tatt poeng i ligaen.

– Det er som å svømme med hendene på ryggen. Du må prøve å holde hodet over vann. Hvis vi vil bli bedre, trenger vi friske spillere, sier Ten Hag.

Han fremhever også et annet poeng: Klubben er jo tross alt i en cupfinale, der møter de Manchester City 25. mai. Det er ingen tvil om at deres byrivaler kommer til kampen som store favoritter.

Det kan også være Uniteds siste sjanse til å faktisk spille fotball på kontinentet i 24/25-sesongen.

– Det er veldig skadelig, sier Ten Hag om å ikke spille i Europa neste sesong.

– Men vi kan fortsatt komme oss dit, så vi må ta vare på mulighetene, ta ansvar og skru oss på. Alle vet det, men vi må kjempe for det, sier han.

«OLD TRAFFORD IS FALLING DOWN»: Bortefansen moret seg med disse scenene. Regnet høljer ned og lekkasjene på Old Trafford åpenbarer seg. Foto: Dave Thompson / AP / NTB

Uniteds nye minoritetseier Sir Jim Ratcliffe var på plass søndag ettermiddag.

En revolusjon er i arbeid på den sportslige siden av klubben.

Men da himmelen åpnet seg over Manchester og Old Traffords forfatning gjorde at det kom lekkasjer og små fosser ned over store deler av tribunen, oppsummerte det tilstanden i klubben akkurat nå.

Klubben må også ta stilling til om Erik ten Hag er rett mann til å lede selve laget. Kritikerne er mange, men en avgjørelse er ennå ikke tatt.

Da hjelper det kanskje med støtte fra klubbens normalt sett ganske kritiske korps av eks-spillere.

– Jeg håper Erik får mer tid, sier Roy Keane hos Sky Sports.

Hvis ikke er det bare å plukke opp telefonen!