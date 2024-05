I dag (tirsdag 21. mai) er FIFA (Det internasjonale fotballforbundet) 120 år. Det markeres i Paris.

Det er ventet at Frankrikes president Emmanuel Macron skal gi et realt forsøk på å få Kylian Mbappé på banen til OL, melder den spanske avisen AS.

Men så langt skal presidenten Florentino Pérez i Real Madrid sagt nei. Det er ventet at Mbappé blir presentert som ny Real Madrid-spiller siløpet av kort tid.

Real Madrid har sendt et brev til det franske fotballforbundet der de sier at de ikke vil slippe sine franske spillere til OL dersom de først har spilt EM.

Fotball-EM i Tyskland starter 14. juni med finale 14. juli. OL i Paris starter 12 dager etter EM-finalen.

Pérez landet på Le Bourget-flyplassen tirsdag formiddag sammen med Real Madrids direktør for institusjonelle relasjoner Emilio Butragueño. Real Madrid er invitert til Paris og 120-årsmarkeringen som en av grunnleggerklubbene og Europas mest dekorerte klubb med 14 Champions League-titler.

I februar ble det meldt at overgangen fra Paris Saint-Germain til Real Madrid var i boks for Mbappé, som ble verdensmester med Frankrike allerede som 18-åring.

I OL er herrefotball en turnering for U23-lag, men hver nasjon kan ha med tre spillere som er over 23 år.

FIFA-president Gianni Infantino skal holde en tale i Élysée-palasset for Frankrikes president Emmanuel Macron, før markeringen fortsetter i rue Saint-Honoré.

– Det er ikke planlagt noe møte mellom Florentino og Macron, men det utelukkes ikke at presidenten er til stede på arrangementet etter Infantinos tale, skriver AS.com.

Macron har uttalt at han vil forsøke å overbevise Kylian Mbappés nye klubb om å la ham delta i OL i Paris. Dermed kan et eventuelt møte mellom Pérez og Macron dreie seg om deltakelse for fotballspillere i de kommende lekene.