– De som sier du har hatt en dårlig sesong – har du en beskjed til dem? spør Viaplay.

– Det er bare bra, det. Jo flere hatere og kritikere, jo bedre er du. Hvis dette er en dårlig sesong ... Jeg er med på den, jeg, da kan det bare gå oppover, ler en sarkastisk Haaland.

Han er toppscorer i Premier League for andre strake sesong, 27 mål er fem mer enn andreplasserte Cole Palmer. Det til tross for at han mistet to måneder med spill grunnet ulike skader.

Jærbuen fikk likevel ikke en eneste stemme av journalistene i kåringen av årets spiller. Det har også vært en sesong preget av tidvis sterk kritikk – ikke minst fra United-legenden Roy Keane.

Til Sky Sports forteller jærbuen at det likevel var noe annet å dra fra Dortmund og Bundesliga til Manchester City sommeren 2022:

– Det har vært tøffere enn forventet å komme til Premier League. Det er ikke sånn at hver kamp er en finale, men det er ikke langt unna. Du kan ikke slappe av for hver kamp er så intens og tøff, sier Haaland til Sky Sports.

Og det er ikke bare nivået på banen som Haaland har måttet tilpasse seg. I Pep Guardiola har han hatt en sjef som er kjent for å kreve mye av sine spillere.

– Det er krevende til tider. Det er tøft, men se hva han får til. Hvis du ikke lever opp til hans forventninger, da har du et problem. Han er krevende, og samtidig en nydelig fyr. Jeg elsker ham til fillebiter, sier Haaland.

Det er ikke bare sjefen som får kjenne på kjærligheten. Både kjæresten Isabel og familien ble med ut på gressmatten for å ta bilder med trofeet.

– Hvordan skal du feire med pappa?

– Nå skal jeg aller først gi ham en god klem, så får vi se etterpå, sier Haaland til Viaplay.

Kritikken mot Haaland var sterkest da Haaland – og Manchester City som lag – slet mot topplagene Arsenal, Liverpool og Real Madrid i mars og april.

Krassest var altså Roy Keane i sin kritikk, en feide som har pågått utover våren.

Haaland sa «jeg bryr meg ikke om den mannen» etter at Keane sammenlignet grunnspillet hans med en nivå fire-spiller.

Haaland slo tilbake med en sterk sesongavslutning, og spesielt hans to mål borte mot Tottenham tirsdag var med å tippe tittelen i deres favør.

Manchester City ble første lag som vant ligatittelen fire år på rad i den engelske toppdivisjonen da de søndag vant 3–1 mot West Ham.

Dermed slo de Arsenal med to poeng etter den 38 kamper lange sesongen.