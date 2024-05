Med fire scoringer mot seriemester Real Madrid har Alexander Sørloth festet grepet om toppscorertittelen før siste serierunde.

Og skulle trønderen trone øverst 25. mai, vil han bli en del av en eksklusiv klubb av spillere.

De siste 30 årene har nemlig bare syv spillere blitt toppscorer i La Liga UTEN å spille for Barcelona eller Real Madrid.

Tre av de største navnene er Roy Makaay (Deportivo i 2002/03), Christian Vieri (Atlético Madrid 1997/98) og ikke minst Diego Forlán:

Uruguayaneren var den forrige uten klubbadresse Barcelona eller Real Madrid som sikret seg Pichichi-trofeet da han ble toppscorer for Atletico Madrid i 2008/09.

Da hadde han også gjort det samme for nettopp Villarreal i 2004/05-sesongen. 19 år senere kan klubben i gult ha toppscoreren igjen.

IKKE SKJEDD SIDEN: Diego Forlán i 2008/09 er den siste som har blitt toppscorer i La Liga uten å spille for Barcelona eller Real Madrid. Foto: Daniel Ochoa de Olza / AP / NTB

– Han har hatt en fantastisk vår, helt fra han kommer inn mot Real Sociedad på overtid (23. februar) og scorer etter å ha vært ute av laget i noen kamper, sier landslagssjef Ståle Solbakken.

– Da hadde vi faktisk en diskusjon om at det hadde gått litt trått. Etter det har det eksplodert. Han følte seg bra, men fikk det ikke helt ut. Nå ser du at han er lett i steget og spiller med fysisk stort overskudd, sier Solbakken.

Fem av de syv toppscorerne som ikke har tilhørt Barcelona eller Real Madrid reiste videre til bedre klubber den samme sommeren.

Toppscorere utenfor Barcelona/Real Madrid de siste 30 årene: Vis mer ↓ 2008/09: Diego Forlán, Atletico Madrid, 32 mål 2007/08: Dani Güiza, Mallorca, 27 mål (dro til Fenerbache for 162 millioner euro etter sesongen 2004/05: Diego Forlán, Villarreal, 25 mål 2002/03: Roy Makaay, Deportivo la Coruna, 29 mål (dro til Bayern for 229 millioner kroner etter sesongen) 2001/02: Diego Tristan, Deportivo la Coruna, 20 mål 1999/00: Salva Ballesta, Racing Santander, 27 mål (dro til Atlético Madrid for 17 millioner kroner etter sesongen) 1997/98: Christian Vieri, Atlético Madrid, 24 mål (dro til Lazio for 325 millioner kroner etter sesongen) 1995/96: Juan Antonio Pizzi, Tenerife, 31 mål (dro gratis til Barcelona etter sesongen)

Det skjer ikke med Sørloth, tror Solbakken.

Til tross for at Villarreal blir «bare» nummer åtte i La Liga og dermed heller ikke spiller i Europa neste år.

– Hvis Villarreal kan bygge litt på det laget der, så kan nok de kjempe om noe neste år. Alex var eid av RB Leipzig lenge og lånt ut hist og pist. Jeg vet at han setter veldig pris på å være eid av en klubb som har en plan med ham. Så jeg tror han har en veldig ro. Han er blitt pappa, spiller på et lag som verdsetter ham, og han har fått et slags endelig gjennombrudd, argumenterer Ståle Solbakken.

Sørloth ble hentet fra RB Leipzig forrige sommer, etter å ha vært på lån i Real Sociedad de to foregående sesongene. Baskerne droppet å signere nordmannen, og allerede før de fire målene mot Real Madrid beskrev en spansk journalist det som en «forferdelig feil» av Real Sociedad.

På spørsmål om veien videre, svarer pappa Gøran Sørloth følgende:

– Det er kun en ting som står i hodet på hodet på ham, og det er neste kamp. Sommeren skal brukes til å reflektere, sier han.

– Hvilke råd vil du gi ham for veien videre?

– Vi har mange gode samtaler hele veien. Selvfølgelig er det en ting å vinne titler, men det handler også om å ikke gå for fort frem. Vi må evaluere og se hvordan det blir. Han trives usedvanlig godt for tiden, sier Sørloth senior.

STOLT FAR: Gøran Sørloth, som selv bøttet inn mål for Rosenborg og fikk 55 landskamper, er imponert over sønnen. Her fra et møte med VG i 2020. Foto: David Engmo / VG

Hjemme i Norge lar La Liga-ekspert Petter Veland seg imponere over det trønderen får til:

– Det er en enorm prestasjon, og den blir enda bedre av at han ikke gjør det for en toppklubb og uten en eneste scoring på straffe - som alle hans konkurrenter har, sier Veland til VG.

For ingen av Sørloths 23 fulltreffere har kommet fra 11-metersmerket. I Europas fem største ligaer har kun Bayerns Harry Kane (31) og Stuttgarts Serhou Guirassy (24) flere mål når man fjerner straffespark fra statistikken.

Alexander Sørloth ble søndag bare den sjette spilleren i historien som har scoret fire mål mot Real Madrid i en La Liga-kamp, ifølge 90min.com. Her er de fem andre: