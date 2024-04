Den tidligere spanske fotballpresidenten Luis Rubiales ble onsdag pågrepet da han landet på flyplassen i Madrid. Det skriver flere spanske medier, deriblant Marca.

Rubiales skal ha tilbrakt de siste ukene i Den dominikanske republikk.

46-åringen risikerer nå 2,5 års fengsel etter at han i sommer kysset landslagsspilleren Jenni Hermoso mot hennes vilje. Se situasjonen i videoen øverst.

Foto: THOMAS COEX / AFP / NTB

Hendelsen fant sted etter at Spania vant VM-gull for kvinner i fjor sommer. Rubiales, som da var president i det spanske fotballforbundet, kysset Hermoso på munnen uten hennes samtykke.

Rubiales har etter hendelsen gått av som president, blitt utestengt fra fotballen i tre år og nå altså blitt siktet for et seksuelt overgrep og ulovlig tvang.

Ifølge Marca etterforskes han også for hvitvasking av penger, forretningskorrupsjon, urettferdig administrasjon og medlemskap i en kriminell organisasjon.

Da 46-åringen landet på flyplassen i Madrid ble han umiddelbart pågrepet av politiet. Han risikerer nå to og et halvt års fengsel for hendelsen i sommer.