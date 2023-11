En mann er ifølge politiet i Yorkshire pågrepet og mistenkt for uaktsomt drap etter dødsfallet.

Johnson døde etter at en skøyte påførte ham et dødelig kutt i halsen.

Det var Sheffield Steeler-spiller Matt Petgraves skøyte som traff Johnson, med politiet spesifiserer ikke om hvorvidt det er Petgrave som nå er i politiets varetekt.

Petgrave har fått massiv hets etter hendelsen, men også støtte. 8 000 tilskuere ga ham en stående applaus søndag.

Det tragiske ishockeydødsfallet rystet en helt idrettsverden for to uker siden.

Hendelsen har ført til flere nå tar til orde for obligatorisk halsbeskyttelse i ishockey. Norges Ishockeyforbund har allerede gått inn for et påbud.