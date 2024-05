Erling Braut Haalands to mål i andre omgang var det de trengte for å kunne vinne kampen.

Og innbytter Stefan Ortegas vanvittige redning på en like vanvittig sjanse for Son Heung-min på stillingen 0–1 like før slutt var det de trengte for å sikre seieren.

Ortegas redning ble på mange måter selve øyeblikket i London.

– Det er helt sykt. Han er så god. Han er så undervurdert og det er helt vilt å tenke på. Hvis man ser de prestasjonene for oss, så er det helt vilt hvor god han har vært. All ære til ham, sier Haaland til Viaplay.

– Jeg har ikke ord, sier City-spiller Rodri om redningen.

Son kunne på sin side ikke tro at han bommet. Se selv:

Nå er det såre enkelt for Manchester City: Slår de West Ham hjemme på søndag klokken 17, er tittelen deres.

Aldri før har et lag vunnet fire titler på rad i den engelske toppdivisjonen. Det er akkurat det Manchester City har muligheten til å gjøre nå.

Arsenal må på sin side innse at det trolig ikke blir deres sesong i år heller, men det teoretiske håpet lever helt til det siste.

Det var så tett, jevnt, nervøst og neglebitende frem til Erling Braut Haaland var – karakteristisk – på rett sted etter en pasning fra Kevin De Bruyne.

Scoringens betydning etter 51 minutter kan knapt underdrives: Det ga den roen de ikke hadde hatt til da i kampen.

Det var den første ligascoringen Manchester City noen gang har scoret på nye Tottenham Hotspur Stadium, etter fire strake tap her i Premier League.

På overtid gikk Jéremy Doku i bakken, straffespark og Haaland scoret igjen. Det holdt, det avgjorde, det brøt det som var av forbannelser.

Haaland har scoret 27 mål i ligaen, seks foran annenmann på lista, til tross for langvarige skadeavbrekk og nesten like langvarige perioder med kritikk.

– De to skuffer deg aldri, de leverer alltid, kommenterte Jamie Carragher hos Sky Sports.

«Følger dere med, Arsenal?» hånet Spurs-fansen etter scoringen. Kamera fanget opp hjemmefans som feiret på City-vis. Arsenal håpet på hjelp fra erkerivalen fra Nord-London, det fikk de ikke.

Slik kan Arsenal fortsatt vinne tittelen (Spoiler: Ikke veldig sannsynlig) Vis mer ↓ Om Manchester City ikke vinner mot West Ham hjemme, kan Arsenal vinne tittelen på siste dag. City er store – for ikke å si enorme – favoritter siste dag. Arsenal må uansett slå Everton hjemme om de skal ha noen form for håp siste dag. Spiller City uavgjort, vil målforskjellen avgjøre. Arsenal har best målforskjell før siste runde, og vil i så fall vinne tittelen om de vinner selv. Taper City sin kamp, er Arsenal seriemester med seier. Aldri i Premier Leagues historie – som vi i moderne tid regner fra 1992 – har laget som leder før siste runde ikke vunnet tittelen. Historien er med andre ord helt klart på Citys side.

Selv om tap for Tottenham ville begrave deres egne sjanser for Champions League, ville seier gjøre at erkerivalen Arsenal hadde kontroll på tittelen.

Derfor var mange Tottenham-supportere – men ikke alle! – åpne om de faktisk håpet deres lag tapte.

– Dette er en skikkelig rar kamp. Rar på grunn av stemningen, rar på grunn av hvor upresise City er, sa kommentator Peter Drury på Sky Sports rett før pause.

Det var lenge ekkelt for Manchester City: De skapte lite, Spurs var på sitt mest intense. Målvakt Vicario hadde noen fenomenale redninger, men til slutt brast det.

City kan skrive ytterligere historie på søndag og Aston Villa er tilbake i Champions League på bekostning av Tottenham.

Etter en kveld som viser hvor rare utslag fotballen noen ganger kan få.