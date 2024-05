Hatoppgjøret ble stoppet i 20 minutter i 1. omgang. Spillerne ble sendt i garderoben. Hjemmelagets fans brant supportereffekter fra Energie Cottbus oppe på tribunen. Berliner FC Dynamo har en lang historie med supporterbråk og konflikter med politiet.

Det toppet seg da en ung supporter ble skutt og drept av politiet for 34 år siden.

Cottbus-trener Claus-Dieter Wollitz hevder at det lørdag ble kastet steiner etter ham på sidelinjen. Det avviste den gamle storklubben BFC Dynamo i en pressemelding søndag.

– Jeg er vant til å bli mobbet, spesielt her. Men at du skal være redd for å bli steinet under en kamp. Det burde vært utenkelig å føle seg truet i 2024, sier Wollitz ifølge rbb 24.

Også etter kampen kom det til voldsomme sammenstøt. Tyske medier melder at 116 politifolk ble skadet av gass, 28 fikk skader etter angrep fra tilskuere, mens 11 politifolk ble skadet av pyro.

Politiet arresterte til sammen 74 supportere på Sportforum Hohenschönhausen i hovedstaden.

BRÅK I STOCKHOLM: Dette banneret med BCF Dynamo skapte voldsomt bråk i Stockholm i 2014. Det ble hengt opp av Djurgården-supporterne i en kamp mot Union Berlin – og førte til at Union-supporterne stormet Tele2 Arena i raseri over å se klubbnavnet til erkefienden. Foto: Erik Mårtensson / TT / TT Nyhetsbyrån / NTB

Skandalekampen vekker sterke reaksjoner i Tyskland.

– 155 skadde politifolk er de forferdelige konsekvensene av disse massive opptøyene. Slik vold ødelegger sporten. Jeg ønsker de skadde tjenestemennene en rask og god bedring, skrev Tysklands innenriksminister Nancy Faeser på X mandag.

Berlins senator for sport, Iris Spranger, er ikke nådigere.

– Jeg fordømmer dette, sier hun og fortsetter.

– Klubben (BFC Dynamo) må nå fortelle oss hva den vil gjøre med fanskaren sin. Vi bruker skattepenger for å stille med 1000 politifolk for å sørge for sikkerheten, sier Spranger.

Energie Cottbus scoret mål etter pause og vant oppgjøret 2–0. Den tidligere storklubben leder Regionliga Nordøst og er på vei opp igjen på 3. nivå. Den tidligere østtyske klubben har seks sesonger i Bundesliga. Sist i 2008/09-sesongen.

BFC Dynamo ligger på 4. plass, og rykker neppe opp etter tap i tre av de fire siste kampene.

Klubben var i sin tid DDRs mestvinnende med 10 seriemesterskap på rad fra 1979 til 1988. Berliner FC Dynamo spilte i denne perioden to kvartfinaler i den tidens Champions League – europacupen for serievinnere.

Det utviklet seg supporterkultur i klubben som ofte ble betraktet som høyreradikal. Dagens klubbledelse skal tolererer ikke lenger slike holdninger på tribunen.

Dynamo-fansen kom ofte i konflikt med det tidligere østtyske politiet, Volkspolizei og Stasi. Cupfinalen mot Carl Zeiss Jena i 1988 er kjent som den mest voldelige i DDR-historien.

Det fortsatte i et samlet Tyskland. Den 18 år gamle Dynamo-supporteren Mike Polley ble drept av politiet i forbindelse med en bortekamp mot FC Sachsen Leipzig bare en måned etter samlingen høsten 1990. Politiet skal ha skutt 50 til 100 skudd i konfrontasjonen med Dynamo-supporterne. Men ingen ble straffet for supporterens død.