Løpet er kjent for sine smale veier – og derfor er det svært vanskelig og potensielt farlig for førerne å kjøre forbi hverandre.

Derfor var det ingen stor overraskelse at rekkefølgen i starten mer eller mindre samsvarte med den endelige resultatlisten, med Ferraris Charles Leclerc som vinner.

– Alle kjørte så sakte. Det spilte ingen rolle hvilke dekk du kjørte med, sier Hamilton ifølge Daily Mail – og fortsetter:

– Jeg er sikker på at folk sovnet underveis, fortsetter briten.

For utenom et voldsomt krasj helt i begynnelsen av løpet, var det ikke mye action. Det ga også Red Bull-stjernen Max Verstappen uttrykk for.

– Fy f***. Dette er skikkelig kjedelig. Jeg skulle tatt med meg en pute, sa han på teamradioen.

Også i Viaplays sending var de lettere oppgitt.

– Man må tenke på hva skal gjøres for å gjøre dette løpet mer interessant, sa Viaplay-eksperten Thomas Schie.

VIL HA MER ACTION: Red Bull-stjernen Max Verstappen mener dagens Monaco Grand Prix byr på for lite action. Foto: Federico Basile/IPA Sport / ipa- / Pa Photos / NTB

Hamilton foreslår regelendringer spesifikt for Monaco.

– Dekkene våre tåler hele løpet. Vi bruker for harde dekk her, så vi må gjøre noe for å krydre løpet litt. Kanskje vi må ha tre obligatoriske stopp, er Hamiltons forslag.

Dagens regelverk sier at førerne må bruke minst to forskjellige dekktyper. Da Sergio Perez og Kevin Magnussen kolliderte allerede under den første runden, byttet de andre førerne dekk umiddelbart.

Verstappen påpeker at bilene er blitt bredere og bredere med årene, og at det derfor er blitt vanskeligere med forbikjøringer. Nederlenderen håper at løpet endres.

– Helgen er veldig kul, men søndagene blir litt kjedelige. Omgivelsene er fortsatt fine, men vi burde finne en måte som gjør at vi kan krige litt mer. Jeg håper iallfall det, sier Verstappen.