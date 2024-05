– Nei, det er fanken meg ingen mamma-effekt! Drit og dra! sier Johaug engasjert og smilende, men også i fullt alvor på terrassen hennes i huset i Holmenkollåsen.

Det er en tilsynelatende helt vanlig «arbeidshverdag». Johaug har vært oppe klokken 06.00 for å stelle lille Kristin Hoff Johaug. Deretter har hun vært på fysiske tester på Olympiatoppen.

Da VG kommer på besøk midt på dagen kler hun på seg treningstøy igjen, setter ektemann Nils Jakob Hoff (39) i arbeid med et mobilkamera, legger ut en matte og henter enkelt treningsutstyr for en økt i oppkjørselen.

FIKK TILBAKEMELDING: Under denne styrkeøvelsen fikk Therese Johaug en liten irettesettelse av ektemann Nils Jakob Hoff for utførelsen.





– Nei, det er feil. Du skal slippe deg litt ned og bruke spensten. Gjør det ordentlig, korrigerer Hoff, tidligere toppidrettsutøver, VM-gullvinner i roing og naturligvis godt bevandret innen styrketrening.

Denne dagen spiller de inn nye videoer til sin nye treningsapp kalt «Sunn og sterk».

Med andre ord en ny Johaug-satsing med både videoer for trening, tips for kosthold og motivasjon, i en periode der hun altså skal finne ut om hun gjør comeback og satser mot Trondheim-VM i 2025.

Johaug smiler og lytter til mannens innspill.

– Sånn holder vi på, da. Jeg har jo ikke trent så mye av denne øvelsen opp igjennom! sier hun litt unnskyldende mens VG lytter og noterer.

Da VG antyder at nok et prosjekt gjør at det blir litt vel mange ting på en gang, samtidig som hun kanskje skal satse, parerer hun det spørsmålet slik:

– Det må komme fra meg. Ikke en konsulent eller noen andre. Innholdet skal være ekte. Jeg kunne jo valgt å ikke gjøre en dritt. Men jeg har kjent at fysisk aktivitet, det er meg. Jeg har kjent på at jeg skulle ønske folk kunne kjenne på samme lykkerus og følelse jeg har etter å ha trent. Folk må bare skjønne det! sier hun engasjert.

– Jeg har merket hvor viktig det er nå som jeg har blitt mamma også. Jeg er dritsliten. Jeg har sovet veldig lite. Men hvis du bare har en plan som er overkommelig, du kommer i gang, så motiverer det deg mer. Da vil du klare å prioritere det.

Det ble også tid til moro. Her da Nils Jakob Hoff fleipet med at heller ikke han vet ennå om kona gjør comeback i langrennssporet. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Nils Jakob Hoff titter bort på VGs utsendte og smiler:

– Har dere spurt om det blir et comeback, eller? Jeg vet nemlig ikke noen ting selv.

Vi er tilbake til temaet om mamma-effekten. Finnes den og kan den hjelpe for et suksess-comeback denne sesongen?

Etter Johaugs løp under NM del 2 i april, der hun ble hyllet og andre mistet motivasjonen, fantes det dem som hevdet hun kan ha blitt bedre av fødselen for et drøyt år siden.

Hennes gode venninne Marit Bjørgen leverte også oppsiktsvekkende sterke resultater etter graviditet og fødsel.

Johaug forklarer hvorfor «mamma-effekten» i toppidretten ikke eksisterer i hennes hode.

– Jeg sa jo til Marit etter hennes fødsel at «jo, ja, jeg skjønner» da hun gikk rundt og sa at hun var sliten hele tiden. Men jeg har fanken meg ikke skjønt en dritt. Jeg har snakket med Maiken (Caspersen Falla). Hun sa hun ikke kunne forstå hva Marit holdt på med og hadde så respekt.

– Det har jeg også fått. Det er jækla imponerende å legge ned den treningen når du har en liten hjemme og det koster mye krefter, søvnen og samvittigheten er dårlig. Det er en helt annen livssituasjon, men det å være mamma gir energi på en annen måte.

Hun har fått hele april og mai til å trene enda mer systematisk.

I denne hektiske perioden er svigermor hentet inn for å hjelpe til i huset i en 14 dagers periode.

Nå bokfører Johaug jevnt 15-20 timer i uken. Dersom hun gjør comeback vil enkelte uker nå opp på 25 timer i uken.

– Forskjellen er at jeg hadde 25-30 timer nesten hele tiden før. Men jeg må klare å holde meg på 20. Det er et snitt på tre timer dagen. Klarer jeg det med bra kvalitet så kan jeg gå fort på de treningsmengdene.

Formen er veldig mye bedre på rundt to måneder med trening. På enkelte områder bedre enn da hun var på sitt aller beste.

Laktatverdiene (melkesyreverdiene) på rolig belastning er som det har vært tidligere.

Men laktatverdiene er enn så lenge litt høyere (det vil si dårligere) når hun trener på såkalt terskelfart sammenlignet med da hun var aktiv.

Det mest spennende funnet er O2-testene hennes og hvor mye oksygen kroppen klarer å ta opp og utnytte i løpet av et minutt.

– Der er jeg opp mot mitt beste nå, ja. Jeg var mye bedre på den testen jeg hadde nå sist enn jeg har vært tidligere, sier Johaug, som ikke har for vane å åpne for mye opp om testresultatene sine.

Nå venter en comeback-avgjørelse trolig i løpet av de neste ukene. Det meste virker å ligge til rette. Men ennå er den ikke tatt, hevder hun fortsatt:

– Men før avgjørelsen er tatt, så trener jeg som at jeg skal prøve å gi det en sjanse, sier Johaug.