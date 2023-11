Kort oppsummert: Den er uendret.

Og det ville den vært nesten uansett resultat mellom Israel og Sveits i EM-kvalifiseringen onsdag kveld.

Men det er bedre for Norge at Israel fikk ett poeng med den sene scoringen, siden Israel da trenger litt mindre hjelp for å komme til EM.

Situasjonen er altså slik at Norge trenger Israel videre til EM på bekostning av Romania. Se vår spesial som forklarer det hele her!

For at det skal skje, må Israel slå Romania førstkommende lørdag. Det blir den virkelige nøkkelkampen.

I tillegg trenger Norge at Sveits tar poeng mot Romania i deres siste kamp, og at Israel vinner sin siste kamp mot Andorra.

Da vil Sveits og Israel gå direkte til EM, mens Romania – som havnet bak Norge i Nations League – er ute. Da ender playoff-plassen som Israel akkurat nå har, i Norges hender i stedet.