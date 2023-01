Knust Neymar usikker på Brasil-fremtiden: – Jeg garanterer ikke noe

AL RAYYAN/OSLO (VG) (Kroatia-Brasil 1–1 eeo., 4–2 på straffer) To og en halv time etter at en utrøstelig Neymar (30) måtte innse at Brasil er ute av VM, stoppet superstjernen for mediene i Qatar. Han gråt fortsatt.