Xiangqi, eller kinesisk sjakk, har vært stort i Asia i hundrevis av år, og Yan Chenglong ble «Xiangqi King» etter å ha slått mange andre utfordrere i en turnering i Kina, skriver The Guardian.

Gleden for Chenglong ble kortvarig, da han dagen etter mistet tittelen for å forstyrre offentlig orden og vise ekstremt dårlig karakter.

I tillegg har det gått mange rykter på det kinesiske sosiale mediet «Weibo» at Chenglong jukset ved hjelp av analkuler. Ryktene sier at sendte signaler via analkuler som var koblet til en datamaskin. Datamaskinen skal så ha sendt signaler på hvilke trekk som var de beste.

Da det stormet som verst rundt Hans Niemann og jukseanklagene fra Magnus Carlsen ble det spekulert i om Niemann hadde brukt analkuler. Det avviste han i et intervju med Piers Morgan.

To eldre herrer spiller kinesisk sjakk i Kina. Foto: ANTHONY WALLACE / AFP / NTB

Det kinesiske forbundet, CXA, har avvist at de mistenker juks.

– Basert på vår forståelse av situasjonen er det ikke mulig å bevise at Chenglong jukset med analkuler, sier CXA ifølge The Guardian.

Chenglong har likevel mistet tittelen. Da han vant gikk feiringen over styr. Han drakk så mye at det ble funnet avføring i badekaret på hotellrommet hans.

– En handling som skadet hotelleiendommen, krenket offentlig orden og hadde en negativ innvirkning på konkurransen og arrangementet, skriver CXA.