– Vi jobber gjennom avtalene. Det er noen detaljer som gjenstår som vi ikke kan gå inn på, sier generalsekretær Pernilla Bonde i Det svenske skiforbundet til VG.

– Når håper dere å ha avtalen klar?

– Så snart som mulig. Vi har bra dialog. Vi regner med å komme i mål. Jeg kan ikke si eksakt dato, men vi jobber med å komme gjennom greiene. Jeg vil si det er udramatisk.

Pernilla Bonde Generalsekretær, Det svenske skiforbundet

Arrangementssjef Terje Lund i Norges Skiforbund har derimot aldri opplevd en lignende situasjon med usikkerhet rundt mange VM-kontrakter, forteller han til VG.

Sist uke skrev YLE at Det finske skiforbundet har sagt nei til å signere avtalen for ski-VM i nordiske grener i 2029.

Samtidig får VG opplyst at følgende kontrakter heller ikke er i boks:

2027: Ski-VM i nordiske grener i svenske Falun

2027: VM i freestyle og snowboard i østerrikske Montafon

2027: VM i alpint i sveitsiske Crans-Montana

– Avtalen er ikke signert. Vi jobber for å prøve å finne en løsning, sier Diego Zueger til VG.

Han er administrativ leder i det sveitsiske skiforbundet. De har vært i en konflikt med FIS om den finansielle garantien for mesterskapet.

SKIPRESIDENTER: Den omdiskuterte FIS-presidenten Johan Eliasch avbildet i samtale med Sveits’ skipresident Urs Lehmann under Verdens økonomiske forum i Davos i januar. Foto: DENIS BALIBOUSE / Reuters / NTB

I 2022 reagerte flere nasjoner på prosessen da Johan Eliasch (62) ble gjenvalgt som FIS-president uten motkandidater. Den svenske milliardæren har blant annet gjort seg upopulær ved å få styrevedtak på at salg av TV-rettigheter skal være FIS’ ansvar og ikke lenger en mulighet for de nasjonale forbundene.

FIS’ medieavdeling har ikke besvart VGs gjentatte henvendelser i denne saken.

VM HVOR? Foreløpig er det ikke 100 prosent avklart hvor Johannes Høsflot Klæbo og resten av skieliten skal konkurrere i VM i årene som kommer. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Finske Lahti er eneste søker for ski-VM i nordiske grener i 2029 og var ventet å bli formelt tildelt VM under FIS-kongressen neste uke.

«I praksis handler det om penger – det vil si fordelingen av inntekter og risiko.»

– Jeg er ikke så veldig overrasket, sier Terje Lund til VG.

Han har jobbet i Norges Skiforbund i 21 år og er arrangementssjef.

– Det er mange VM-avtaler som ikke er signert for øyeblikket. Jeg har ikke opplevd det før. Dette var ikke tilfelle tidligere og tyder på at mange arrangører finner dagens kontrakter mer krevende enn før.

Terje Lund Arrangementssjef, NSF

– Hva er nøkkelpunktene i arrangørkontraktene fra FIS?

– Du påtar deg å arrangere og gjennomføre VM. Du tar på deg mesteparten av risikoen. Så får du en garantert kontantsum av FIS for å gjøre det – under forutsetning av at FIS har alle TV- og markedsrettigheter.

Akkurat nå jobber også Narvik sammen med Norges Skiforbund for å se gjennom kontrakten fra FIS for VM i alpint i 2029. Narvik er en av tre kandidater som kan få tildelt mesterskapet under FIS-kongressen på Island 4. juni.

For øvrig skal Norge som kjent arrangere ski-VM i nordiske grener i Trondheim neste år. Kontrakten med FIS ble signert i 2020.